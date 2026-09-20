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رئیس هیئتمدیره انجمن محصولات آیینی گفت: ایجاد چرخه پایدار تامین مالی فرهنگی، تقویت مرجعیت علمی و شکلدهی زیستبومهای تخصصی، از مهمترین اهداف شبکه ملی فعالان صنایع فرهنگی اعلام شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی علایی در نشست خبری، ایجاد چرخه پایدار تامین مالی را از ماموریتهای اصلی شبکه دانست و گفت: هدف، صرفا تامین مالی یک فعالیت فرهنگی نیست، بلکه باید زیرساختی برای تداوم سرمایهگذاری در صنایع فرهنگی ایجاد شود.
وی، استفاده از ظرفیت تامین مالی جمعی، سرمایه در گردش و سرمایهگذاری خطرپذیر را از مسیرهای مورد توجه شبکه عنوان کرد و افزود: ایجاد امنیت و زیرساختهای لازم برای سرمایهگذاری فرهنگی، از اولویتهای این شبکه است.
رئیس هیئتمدیره انجمن محصولات آیینی همچنین تقویت مرجعیت علمی را از دیگر ماموریتهای شبکه دانست و گفت: انتقال تجربه کسبوکارهای موفقی که بر پایه مبانی بومی و فرهنگی شکل گرفتهاند، میتواند به شکلگیری ادبیات بومی در مدیریت صنایع فرهنگی کمک کند.
در ادامه حامد تاملی، نائبرئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان اسباببازی نیز بر ضرورت شکلگیری زیستبومهای تخصصی در صنایع فرهنگی تاکید کرد.
تاملی گفت: نیازها و مسائل حوزههایی مانند اسباببازی، نوشتافزار و پوشاک متفاوت است و هر حوزه باید زیستبوم تخصصی خود را داشته باشد.
وی افزود: در کنار شکلگیری این زیستبومها، همافزایی میان آنها نیز اهمیت دارد؛ برای نمونه، همکاری حوزههای اسباببازی، پوشاک و نوشتافزار در بازارپردازی یک کاراکتر میتواند ارزش فرهنگی و اقتصادی بیشتری ایجاد کند.
تاملی همچنین ساماندهی تشکلهای مردمی و تجمیع مطالبات فعالان صنایع فرهنگی را از دیگر اهداف شبکه برشمرد و گفت: توسعه شبکه و شکلگیری مطالبات مشترک میتواند زمینه تعامل مؤثرتر فعالان این حوزه با دولت و حاکمیت را فراهم کند.
گفتنی است؛ نشست خبری تشریح اهداف و رویکردهای شبکه ملی فعالان صنایع فرهنگی با حضور جمعی از مدیران و نمایندگان تشکلهای فرهنگی، امروز، یکشنبه ۲۹ شهریور در مجتمع فرهنگی سرچشمه برگزار شد.