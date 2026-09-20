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مشاوررئیس سازمان بهزیستی درامور فرابخشی و ارتباطات گفت:سازمان بهزیستی با هدف ارتقای مشارکت اجتماعی، طرح «انجمن خانواده و کارکنان مراکز توانبخشی» را اجرا میکند تا خانوادهها را از جایگاه صرفِ دریافتکننده خدمت، به شریکِ مؤثر در فرآیندهای شناسایی مسئله، مطالبهگری و یافتن راهحل ارتقا دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدرضا اسدی با تأکید بر اینکه خانوادهها «مهمترین شریک» نظام توانبخشی هستند، از راهاندازی طرح «انجمن خانواده و کارکنان مراکز توانبخشی» خبر دادو گفت: این طرح با هدف ایجاد سازوکاری مشارکت اجتماعی و خانوادهمحور، خانوادهها و کارکنان مراکز را در کنار هم قرار میدهد تا مسائل را شناسایی کرده و برای حل آنها راهکار ارائه دهند.
اسدی افزود: این انجمن در چهار سطح مرکز، شهرستان، استان و ملی فعالیت خواهد کرد تا مطالبات را به صورت سازمانیافته پیگیری کند و نظام مسئلهیابی و پاسخگویی را تقویت نماید.
محمدرضا اسدی با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به نقش خانوادهها در نظام توانبخشی گفت: اگر یکی از اعضای خانواده ما همچون فرزند، پدر یا مادرمان قرار باشد ماهها یا سالها از خدمات یک مرکز توانبخشی استفاده کند، طبیعی است که انتظار خانواده فقط دریافت یک خدمت استاندارد نیست و میخواهند در جریان امور باشند، شنیده شوند و در بهبود خدمات نیز نقش داشته باشند.
اسدی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از خدمات تخصصی توانبخشی، آموزشی و مراقبتی سازمان بهزیستی از طریق مراکز غیردولتی ارائه میشود، گفت: اگر قرار است کیفیت خدمات ارتقا پیدا کند، نمیتوان خانوادهها را صرفاً در جایگاه مراجعهکننده یا دریافتکننده خدمت دید، بلکه باید آنها را وارد فرآیند کرد، صدایشان را شنید، تجربهشان را ثبت کرد و از ظرفیت آنها برای حل مسائل استفاده کرد.
مشاور رئیس سازمان بهزیستی در امور فرابخشی و ارتباطات افزود: هدف این طرح ایجاد یک ساختار اداری جدید نیست بلکه به دنبال ایجاد یک سازوکار مشارکت اجتماعی و خانوادهمحور در کنار مراکز توانبخشی است.
وی درباره سازوکار فعالیت این انجمن گفت: در این مدل، خانوادهها و کارکنان مرکز در کنار یکدیگر قرار میگیرند تا مسائل را بشناسند، درباره آنها گفتوگو کنند و برای حل آنها راهکار ارائه دهند یعنی به جای اینکه مرکز در یک طرف و خانواده در طرف دیگر باشد به دنبال شکلگیری رابطهای هستیم که در آن مرکز، خانواده و کارکنان در کنار یکدیگر یک جامعه همیار برای توانبخشی بهتر باشند.
اسدی درباره وظایف این چهار سطح توضیح داد: در سطح مرکز، مسائل واقعی و روزمره خانوادهها شناسایی میشود. در شهرستان، این مسائل تجمیع و اولویتبندی میشود و در سطح استان، موضوعاتی که ابعاد گستردهتری دارند مورد بررسی قرار میگیرند و برای آنها راهکار ارائه میشود. در سطح ملی نیز مسائل کلان میتوانند به پیشنهادهای سیاستی، اصلاح رویهها، قوانین و مقررات یا حمایتهای مورد نیاز تبدیل شوند.
مشاور رئیس سازمان بهزیستی در امور فرابخشی و ارتباطات، یکی از ویژگیهای اصلی این طرح را حضور همزمان خانواده و کارکنان در ساختار انجمن دانست و گفت: خانواده تجربه زیسته دارد و کارکنان تجربه حرفهای و اگر این دو تجربه را در کنار هم قرار دهیم، میتوانیم به تصمیمهایی برسیم که هم واقعبینانهتر و هم انسانیتر باشند.
مشاور رئیس سازمان بهزیستی در امور فرابخشی و ارتباطات گفت: خانوادههای دارای افراد دارای معلولیت ظرفیتهای بسیار بزرگی دارند همچون از پزشک، پرستار، کاردرمانگر و روانشناس، وکیل، مدیر، خیر و دهها تخصص و ظرفیت دیگر که گاهی ممکن است یک مشکل در یک مرکز با استفاده از همین ظرفیتهای خانوادهها بدون هزینه قابل توجه و در کوتاهترین زمان حل شود.