به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلامرضا حشمتی در دیدار با مدیرکل صداوسیمای مرکز بوشهر و در آیین تقدیر از مجموعه خبر این مرکز، با قدردانی از همراهی مردم و رسانه‌ها در مدیریت مصرف برق اظهار کرد: تابستان امسال به دلیل افزایش دمای هوا و شرایط خاص کشور، فشار بیشتری بر شبکه برق وارد شد، اما با همکاری مردم و اطلاع‌رسانی رسانه‌ها، میزان خاموشی‌های ناشی از ناترازی نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد کاهش یافت.

وی افزود: با کاهش دمای هوا در روز‌های اخیر، خاموشی‌ها نیز تقریباً به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است و امیدواریم در هفته آینده، با کاهش استفاده از وسایل سرمایشی و نزدیک شدن تولید و مصرف برق به نقطه تعادل، شاهد برطرف شدن خاموشی‌ها در سطح کشور باشیم.

حشمتی همچنین با اشاره به آسیب‌های واردشده به شبکه برق در جریان جنگ گفت: در جریان این حوادث، بخش‌هایی از شبکه و تجهیزات برق در نقاط مختلف آسیب دید که با تلاش نیرو‌های عملیاتی، خاموشی‌ها در کوتاه‌ترین زمان برطرف و شبکه به مدار بازگردانده شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ادامه داد: بخشی از آسیب‌ها به‌صورت موقت رفع شده و تعمیرات و رفع عیب دائمی آنها نیز در برنامه قرار دارد و تجهیزات مورد نیاز برای پشتیبانی از شبکه تأمین شده است.

وی در پایان از همکاری رسانه ملی و مجموعه خبر صداوسیمای مرکز بوشهر در اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف برق قدردانی کرد و گفت: همراهی رسانه‌ها نقش مهمی در جلب مشارکت مردم و عبور از شرایط سخت تابستان داشته است.

مدیرکل صداوسیمای استان بوشهر نیز با اشاره به تشدید ناترازی آب و برق در جریان جنگ گفت: در این شرایط، موضوع فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف با جدیت بیشتری در دستور کار صداوسیما قرار گرفت.

مهدی حیدری با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت برق در شرایط جنگی اظهار داشت: همان‌گونه که همکاران صداوسیما در روز‌های جنگ پای کار بودند، کارکنان صنعت برق نیز در این شرایط ایستادند و برای خدمت‌رسانی و حفظ پایداری شبکه تلاش کردند.

وی تأکید کرد: یکی از وظایف رسانه، حمایت از دولت و کمک به مردم برای عبور از بحران‌های سخت است و صداوسیما تلاش کرده با انعکاس اقدامات و تلاش‌های دستگاه‌های خدمت‌رسان، در این مسیر نقش خود را ایفا کند.

حیدری همچنین از تلاش مجموعه صنعت برق برای جبران کمبود‌ها و مدیریت شرایط موجود قدردانی کرد و بر تداوم همکاری رسانه با دستگاه‌های خدمت‌رسان تأکید کرد.