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مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان قزوین از برگزاری ۴۶ برنامه شاخص و محوری در سطح استان به مناسبت چهل و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، سرهنگ امیریمقدم در جمع خبرنگاران گفت: امسال برنامههای هفته دفاع مقدس را با شعار محوری «لبیک یا خامنهای» آغاز میکنیم و ۴۶ عنوان برنامه شاخص و محوری در سطح استان قزوین پیشبینی شده است.
وی با اعلام این خبر افزود: این برنامهها با همکاری نیروهای مسلح، بخشداریها، شهرداریها و فرمانداریها در سراسر استان برگزار خواهد شد.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان قزوین با اشاره به ویژگی خاص امسال تصریح کرد: امسال نخستین سالی است که امام شهید عزیزمان را در بین خود نداریم و به همین دلیل محور اصلی برنامههای هفته دفاع مقدس، پرداختن به منظومه فکری قائد شهید امت حضرت آیتالله خامنه ای و فرماندهی ایشان در دوران دفاع مقدس خواهد بود.
امیریمقدم نقش مردم، نقش رهبری و نصرت الهی در دفاع مقدس را از دیگر محورهای برنامههای این هفته برشمرد و اظهار داشت: برنامههای متعددی از جمله تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، دیدار با خانواده معزز شهدا، برگزاری یادوارههای شهدا در سطح استان، دیدار با ائمه محترم جمعه و نماینده محترم ولی فقیه در استان پیشبینی شده است.
وی همچنین به برگزاری برنامههای فرهنگی، هنری و ورزشی، رونمایی از کتب دفاع مقدس تولیدشده در شش ماه اخیر و تجمعات شبانه با محوریت گرامیداشت هفته دفاع مقدس اشاره کرد.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همچنین خاطرنشان کرد: ویژگی دیگر این هفته، پرداختن به جنگ سوم دفاع مقدس که در آن واقع شدهایم و نقش مردم و اقشار مختلف در پشتیبانی از دفاع مقدس است که در این ایام به این موضوعات پرداخته خواهد شد.