در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، چهارمین دوره پویش مردمی «نسیم مهربانی» با هدف تأمین و اهدای بیش از هزارو ۵۰۰ بسته کوله‌پشتی و لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان کم‌برخوردار منطقه ۱۲ برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمد آیینی شهردار منطقه ۱۲ یکی از ویژگی‌های مهم این پویش را مردمی بودن دانست و افزود: تلاش ما در مدیریت شهری منطقه ۱۲ بر این بوده که شهرداری فقط مجری یک برنامه حمایتی نباشد، بلکه بستری برای پیوند ظرفیت خیرین، اصناف، کسبه، نواحی و مشارکت‌های مردمی در حمایت از آینده‌سازان این سرزمین فراهم کند و «نسیم مهربانی» نمادی از همین همدلی و مسئولیت اجتماعی است.

مهدی امیری ،مدیر کل آموزش شهروندی شهرداری تهران نیز در این مراسم گفت: شرایطی فراهم شد که ما در بعد نرم‌افزاری شهر که یکی از تأکیدات شهردار تهران است به رسیدگی به روح و روان شهر که در بعد انسانی تعریف می‌شود، اقدام کنیم.

وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی افزود: وقتی همه شرایط دست به دست هم می‌دهند که معیشت مردم را سخت کنند، وظیفه ما در این زمان بیشتر و بیشتر می‌شود و اینجاست که باید بیشتر وارد میدان شویم و دست به دست هم دهیم تا اقدامی برای دانش‌آموزان عزیز شهر تهران انجام دهیم.

وی از آغاز ۸۰ طرح مدرسه‌سازی جدید در تهران خبر داد و افزود: دکتر زاکانی ۸۰ طرح جدید مدرسه و ابرمدرسه را شروع کرده‌اند که ۱۰ مورد آن خشت‌گذاری شده است. این نوع مدارس، تحول بسیار بزرگی در نظام تعلیم و تربیت است؛ نه از بعد فیزیکی، بلکه از بعد نرم‌افزاری نیز تحول بزرگی محسوب می‌شود که امیدواریم توسعه پیدا کند.

عسگری مدیر آموزش و پرورش منطقه ۱۲ نیز در ادامه افزود: در منطقه ۱۲ حدود ۵۰ هزار دانش‌آموز داریم که ۷۵ درصد آنها در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند و این آمار، سنگینی بار مسئولیت ما را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به همراهی شهرداری منطقه ۱۲، خیرین و نهاد‌های دیگر افزود: اینکه امروز نهاد‌هایی مثل شهرداری در کنار آموزش و پرورش قرار می‌گیرند، برای ما افتخار بزرگی است و خود را در این مسئولیت بزرگ تنها نمی‌بینیم.

مدیر آموزش و پرورش منطقه ۱۲ با تشریح وضع دانش‌آموزان در دو بخش شمالی و جنوبی منطقه گفت: متأسفانه در برخی مدارس جنوبی منطقه ۱۲، دانش‌آموزان علاوه بر درس خواندن، مسائل اقتصادی خانواده نیز روی دوششان است و کار می‌کنند و تأمین هزار و ۵۰۰ کوله‌پشتی و لوازم‌التحریر از سوی شهرداری برای این بچه‌ها، به آنها اعتماد به نفس و انگیزه درس خواندن می‌دهد.

وی تأکید کرد: هزارو ۵۰۰ کوله‌پشتی فقط یک عدد نیست؛ یعنی هزارو ۵۰۰ لبخند، هزارو ۵۰۰ امید و هزارو ۵۰۰ قدم به سمت عدالت آموزشی و حرکت امروز، ترجمه عملی عدالت آموزشی است و ما آن را به فال نیک می‌گیریم.