رییس اتاق ایران از انعقاد تفاهم‌نامه پنج‌جانبه میان اتاق ایران، وزارت اقتصاد، معاونت حقوقی رییس‌جمهوری، وزارت کشور و حوزه دبیر هیأت دولت خبر داد؛ توافقی ملی که با هدف افزایش هماهنگی نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی، فضای اقتصادی کشور را شفاف، باثبات، رقابت‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، صمد حسن‌زاده در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران با قدردانی از تلاش‌های فعالان اقتصادی در شرایط سخت، از انعقاد تفاهم‌نامه پنج‌جانبه در نشست روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد.

تفاهم‌نامه پنج‌جانبه؛ گامی ملی برای بهبود محیط کسب‌وکار

رییس اتاق ایران با تشریح جزئیات این تفاهم‌نامه گفت: هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه، افزایش تعامل و هماهنگی بین نهادهای حاکمیتی مرتبط با بهبود محیط کسب‌وکار و بخش خصوصی است تا بتوانند فضای اقتصادی را با بهبود محیط کسب‌وکار، شفاف، باثبات، رقابت‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر نمایند.

وی افزود: این تفاهم‌نامه میان اتاق ایران، وزارت اقتصاد، معاونت حقوقی رییس‌جمهوری، وزارت کشور و حوزه دبیر هیأت دولت امضا خواهد شد و هدف آن ارتقای کیفیت سیاست‌ها و مقررات اقتصادی، تسهیل و پایش اجرای قوانین و شناسایی و رفع موانع حقوقی و اجرایی پیش روی فعالان اقتصادی است.

رونمایی از سامانه SPX؛ گام بلند اتاق ایران برای هم‌افزایی ملی

حسن‌زاده از رونمایی سامانه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی ایران (SPX) خبر داد و گفت: این سامانه با تجمیع اطلاعات بنگاه‌ها و نیازهای کارفرمایان، روابط میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ را از حالت پراکنده و مقطعی به همکاری‌های پایدار و هدفمند تبدیل می‌کند. این سامانه در همکاری اتاق ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اجرایی شده و سکوی عملیاتی برای پیوند بنگاه‌های کوچک با صنایع بزرگ فراهم می‌کند.

حمایت ۴۰۰ همتی دولت از بنگاه‌های کوچک و متوسط

رییس اتاق ایران با اعلام خبر خوش وزیر صمت گفت: ۴۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تصویب شده و ۲۰۰ همت نیز برای تأمین نیازهای واقعی کشور و کالاهای اساسی که می‌توانند در کشور تولید شوند، کمک خواهد شد.

پیشنهاد جدید به بانک مرکزی برای تأمین نیازهای کشور

حسن‌زاده از پیشنهاد جدید به بانک مرکزی برای تأمین نیازهای کشور در شرایط افزایش نرخ ارز خبر داد و گفت: پیشنهاد شده تخصیص ارز برای کالاهای اساسی مانند دارو در بانک مرکزی انجام گیرد و بقیه مسائل با واردات بدون ثبت سفارش و بدون انتقال ارز توسط بخش خصوصی صورت گیرد تا نیازهای واحدهای اقتصادی تأمین شود. او افزود: بانک مرکزی نیز قول مساعد برای این موضوع داده‌اند تا بتوان از این شرایط عبور کنیم.

خبر خوب وزیر صمت درباره تفویض اختیار به استانداران

رییس اتاق ایران در زمینه مسائل گمرکات گفت: وزیر صمت اعلام کرد برنامه فرماندهی واحد گمرکات با مسئولیت استانداران و نظارت روسای گمرکات در دستورکار است؛ امیدواریم با این تدبیر، تمامی محصولات در کوتاه‌ترین فرصت برای ترخیص در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرد.

تقویت پیوندهای درون‌زای اقتصاد کشور

حسن‌زاده عبور از شرایط کنونی را در گرو تقویت پیوندهای درون‌زای اقتصاد کشور دانست و گفت: لازم است توان صنایع بزرگ با ظرفیت، تخصص و نوآوری بنگاه‌های کوچک و متوسط همراه شود و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی کشور رقم بخورد. او با بیان اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش بزرگی از ظرفیت اشتغال را در خود جای داده‌اند، افزود: فعالان بزرگ اقتصادی برای خدمت ماندگارتر، حتماً باید فعالان کوچک و متوسط را با خود همراه سازند و از تولیدات آنها در جریان فروش و صادرات استفاده کنند.

قدردانی از فعالان اقتصادی و صیانت از اشتغال کشور

رییس اتاق ایران با قدردانی از تلاش‌های فعالان اقتصادی گفت: فعالان اقتصادی تا امروز توانسته‌اند مراکز تولیدی را حفظ نمایند و از ظرفیت اشتغال کشور صیانت نمایند و وزیر صمت و تمامی مسئولان کشور نیز از این بابت همواره قدردان بخش خصوصی بوده‌اند.

حسن‌زاده با اشاره به قرارگیری در آستانه سال تحصیلی جدید، از روسای اتاق‌های سراسر کشور و اعضای هیأت نمایندگان خواست برای رسیدگی به خانواده‌هایی که درآمدهای کمتری دارند و نیاز به کمک در حوزه مسائل آموزشی و تحصیلی فرزندان خود دارند، احساس تکلیف نمایند.