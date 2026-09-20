پخش زنده
امروز: -
تفاهمنامه همکاری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و شهرداری تهران با هدف مرمت، حفظ و احیای بناها، بافتها و منظر شهری تاریخی آسیبدیده تهران در پی وقایع جنگ تحمیلی رمضان، با حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و شهردار تهران در برج میلاد به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیماآیین امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و شهرداری تهران در خصوص مرمت، حفظ و احیای بناها و منظر شهری تاریخی آسیبدیده شهر تهران در جنگ رمضان، با حضور سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، علیرضا زاکانی شهردار تهران، معاونان و مدیران ستادی دو مجموعه و جمعی از سرمایهگذاران، در محل برج میلاد تهران برگزار شد.
این تفاهمنامه با هدف ایجاد چارچوبی منسجم برای همافزایی ظرفیتهای ملی و مدیریت شهری، تسهیل فرآیندهای مرتبط با مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی و فراهمسازی زمینههای لازم برای صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی تهران میان دو طرف به امضا رسید.
در مقدمه این تفاهمنامه با اشاره به اهمیت صیانت، حفاظت، مرمت و احیای میراثفرهنگی و بناها و بافتهای تاریخی شهر تهران، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتها، امکانات و توانمندیهای طرفین برای حفاظت از این سرمایههای ارزشمند تاکید شده است.
همچنین با توجه به آسیبهای وارده به برخی از بناها و بافت تاریخی شهر تهران در پی وقایع اخیر، اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت، تثبیت، مرمت و احیای این عناصر ارزشمند تاریخی و فرهنگی، از محورهای اصلی این همکاری مشترک تعیین شده است.
بر اساس این تفاهمنامه، هماهنگی و همافزایی میان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و شهرداری تهران با هدف تسریع و تسهیل فرآیندهای مرتبط با مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی و فراهمکردن زمینههای اجرایی لازم دنبال خواهد شد.
این همکاری در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط، از جمله قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی مصوب ۱۲ تیر ۱۳۹۸ و همچنین با استناد به بند «ج» ماده (۳) فرآیند صدور پروانه مرمت و احیا، سیاستگذاری تملک و بهرهبرداری و مدیریت بافت و بناهای تاریخی شهر تهران مصوب ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر تهران شکل گرفته است.
تفاهمنامه همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکارهای هماهنگ میان دستگاههای مسئول برای مواجهه با آسیبهای واردشده به میراثتاریخی شهر تهران و فراهمکردن بستر مناسب برای اجرای اقدامات مرمتی و احیایی تاکید دارد؛ رویکردی که میتواند زمینهساز شکلگیری یک الگوی منسجم برای حفاظت از میراث تاریخی در شرایط بحرانی و بازآفرینی ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی شهر باشد.
بر اساس این سند همکاری، بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی و اجرایی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و توانمندیهای مدیریت شهری تهران، در راستای حفاظت از بناها و بافتهای تاریخی و تقویت جایگاه میراثفرهنگی در نظام مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفته است.