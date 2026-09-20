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مجری طرحهای اشتغالزایی بنیاد برکت در قم گفت: ۳۸۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به ۷۶ واحد تجاری خرد که در جنگ تحمیلی سوم آسیب دیدهاند، پرداخت شده و حمایتها در این زمینه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محسن سلطانی، مجری طرحهای اشتغالزایی بنیاد برکت در قم با اشاره به خسارتهای وارد شده به حدود ۷۶ واحد تجاری خرد در قم بر اثر حملات اخیر، افزود: بنیاد برکت بلافاصله پس از وقوع حادثه، اقدامات حمایتی را برای جبران خسارتها آغاز کرد.
وی افزود: در همین راستا، تاکنون مبلغ ۳۸۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به این واحدهای آسیبدیده پرداخت شده است تا صاحبان مشاغل بتوانند بخشی از خسارتهای خود را جبران کرده و فعالیت اقتصادیشان را از سر بگیرند.
سلطانی با تأکید بر ادامه روند پرداخت تسهیلات و حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده، خاطرنشان کرد: تلاش بر این است که با تسهیل فرآیندها، بازگشت سریعتر این واحدها به چرخه فعالیت اقتصادی فراهم شود.