مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از پایان اعتبار قانونی اسناد عادی در مراجع قضایی خبر داد و گفت: بعد از گذشت ۸ سال از ابلاغ این قانون، دیگر هیچ معامله‌ای به‌صورت غیررسمی در مراجع قضایی پذیرفته نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی با در برنامه «پرسمان» صدا و سیمای استان گفت: تمرکز ما قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و با توجه به تبصره ۴ ماده ۱ این قانون، معاملات مربوط به اسناد مالکیتی که از ابتدا به رنگ سبز صادر شده، باید به‌صورت رسمی و در دفاتر انجام شود؛ در غیر این صورت به اختلافات به‌وجودآمده در مورد این اسناد رسیدگی نمی‌شود.

ابراهیمی افزود: اسناد مالکیت سبز رنگ، یا در واقع اسنادی که از ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ به بعد صادر شده‌اند، مشمول تبصره ۴ ماده ۱ هستند و الزامات مربوط به آن باید قانوناً انجام شود؛ برای اسناد صادره قبل از این تاریخ نیز مواردی را قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است.

وی گفت: برای اسنادی که از ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ به بعد صادر شده‌اند، اگر کسی ادعایی داشته باشد باید سند مالکیت خود را ظرف دو سال در سامانه «ثبت ادعا» بارگذاری و تا دو سال بعد از ثبت، به مراجع ذی‌صلاح برای ثبت سند مراجعه کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی گفت: اگر کسی به‌صورت غیرواقعی یا غیرحق، سندی را در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (یا همان ثبت ادعا) بارگذاری کند، باید۲۰ درصد قیمت روز ملک را به‌عنوان جریمه پرداخت کند و اگر جعل یا خطایی مرتکب شده باشد، جرم‌انگاری صورت می‌گیرد.

ابراهیمی افزود: اگر کسی ادعایی در مورد املاکی که ملی اعلام شده دارد، باید هرچه سریعتر ادعای خود را ثبت کند؛ در غیر این صورت امکان اعتراض در زمان‌های بعدی وجود ندارد.

وی با اشاره به اصلاح قانون ساماندهی پیش‌فروش ساختمان گفت: بر این اساس شهرداری‌ها مکلف‌اند از طریق پنجره واحد زمین به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شوند تا زمانی که پروانه‌ای صادر می‌شود، بر اساس ماده ۹ آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۴، نقشه معماری به شهرداری ارسال و اداره ثبت برای هر کدام از واحد‌ها کد رهگیری اختصاص دهد و شهرداری بر اساس آن پروانه صادر کند؛ معاملات و اقدامات مربوط به این ملک بر اساس کد رهگیری انجام می‌شود که در استان ما، شهرداری پیگیر محقق شدن این امر است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی افزود: مشاوران املاک ظرفیت تنظیم سند ندارند، فقط می‌توانند نسبت به تنظیم پیش‌نویس اقدام کنند یا قرارداد‌های یکسان تنظیم کنند که هر دو مورد در نهایت برای ثبت به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌شود.

ابراهیمی گفت: بعد از گذشت ۸ سال از ابلاغ قانون، دیگر هیچ معامله‌ای به‌صورت غیررسمی در مراجع قضایی پذیرفته نیست؛ بنابراین هم‌استانی‌ها نسبت به ثبت رسمی اسناد خود اقدام کنند.