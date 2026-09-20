مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه به شدت تلاش می‌کنیم رضایت تولیدکنندگان را جلب کنیم، تصریح کرد: خرید حمایتی مرغ برای ذخیره سازی و تعادل بازار ادامه می‌یابد.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، پرویز جعفری از استمرار طرح خرید حمایتی مرغ از مرغداران خبر داد و گفت: در مرحله جدید طرح خرید مرغ از مرغداران ۳۰ هزار تن مرغ خریداری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: در مرحله نخست این طرح که از تیرماه آغاز شده بود حدود ۴۰ هزار تن مرغ از تولیدکنندگان خریداری شد و در مرحله جدید و در ۴ روز نخست، نزدیک به ۲ هزار تن مرغ خریداری شده است.

جعفری با بیان اینکه «خرید حمایتی به تنهایی نمی‌تواند تأثیر زیادی بر افزایش قیمت داشته باشد» هماهنگی مرغداران را موثر و مهم خواند و گفت: یکی از موضوعات مهم، هماهنگی مرغداران است. اگر مرغداران عرضه مرغ زنده را با قیمتی پایین‌تر از هزینه واقعی تولید انجام دهند، قیمت بازار نیز در همان سطح باقی خواهد ماند و خرید حمایتی به تنهایی نمی‌تواند تأثیر زیادی بر افزایش قیمت داشته باشد.

وی افزود: قیمت مرغ تابع مؤلفه‌های مختلف تولید است؛ برای نمونه، زمانی که قیمت جوجه کاهش پیدا می‌کند، هزینه تولید نیز کاهش یافته و طبیعتاً قیمت نهایی محصول نیز متناسب با آن تغییر خواهد کرد.

جعفری با تأکید بر تداوم حمایت از تولیدکنندگان گفت: شرکت پشتیبانی امور دام با تمام توان در حال اجرای طرح‌های حمایتی است و تلاش می‌کند با اجرای این اقدامات، رضایت تولیدکنندگان را فراهم کند.

وی همچنین از تشدید نظارت بر فرآیند خرید و جمع‌آوری مرغ در سراسر کشور خبر داد و گفت: در ۳۲ استان، بازرسان ویژه اعزام شده‌اند و طی روز‌های گذشته مدیران شرکت در استان‌ها حضور داشته و از نزدیک بر فرآیند جمع‌آوری و کشتار مرغ نظارت کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در پایان تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، حمایت از تولیدکنندگان است، اما در کنار حمایت‌های مقطعی باید در زمینه برنامه‌ریزی تولید نیز به یک برنامه منظم و دقیق دست پیدا کنیم تا بتوانیم در آینده کنترل و مدیریت بهتری بر بازار داشته باشیم.



شرکت پشتیبانی امور دام از هفته گذشته شروع به خرید مرغ با نرخ هر کیلوگرم ۳۳۵ هزار تومان کرده است.

اقدام هماهنگ مرغداران برای بالا بردن قیمت

اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور نیز در اطلاعیه‌ای با اشاره به اقدام دولت برای خرید ۳۰ هزار تن مرغ، به همه مرغداران اعلام کرد؛ برای استفاده موثر از تصمیم دولت برای جمع‌آوری مرغ مازاد و کمک به تعادل بازار، از همه مرغداران کشور درخواست می‌شود با هدف کمک به افزایش پلکانی قیمت‌ها، از عرضه مرغ زنده با قیمت کمتر از ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم خودداری کنند.

این اتحادیه همچنین از سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها خواسته است با همکاری تولیدکنندگان و تشکل‌های استانی، بازار را رصد کرده و از خرید و فروش مرغ با قیمت‌های پایین‌تر جلوگیری کنند.

اتحادیه مرغداران بار‌ها نارضایتی خود را از افزایش قیمت نهاده‌ها و بالا رفتن هزینه‌های تولید و نامتناسب بودن آن با قیمت فروش مرغ ابراز و اعلام کرده است که در یک سال اخیر و به ویژه پس از اقدام دولت در آزادسازی نسبی نرخ ارز هزینه‌های تولید آنچنان افزایش یافته که قیمت تمام شده یک کیلوگرم مرغ ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان بیشتر از رقمی است که مرغدار محصول خود را می‌فروشد و اکنون چندین ماه است که تولیدکنندگان با ضرر و زیان اقدام به جوجه ریزی می‌کنند.



از دید مرغداران؛ قیمت منطقی مرغ برای مصرف کننده ۲۸۰ هزار تومان است

پرویز فروغی، دبیر کانون پرورش دهندگان مرغ گوشتی، قبل از صدور اطلاعیه اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه بازار مرغ تعریفی ندارد، قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم برای مصرف کننده را ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تومان اعلام کرده بود.

فروغی در این باره اظهار داشت: با توجه به مازاد تولید و کاهش قدرت خرید خانوار، قیمت هر کیلو مرغ زنده به ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار تومان رسیده است، درحالیکه برمبنای قیمت تمام شده، مرغداران در فروش هر کیلو مرغ ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان زیان متحمل می‌شوند.

این تولیدکننده قیمت منطقی هر کیلو مرغ گرم برای مصرف کننده را با احتساب نرخ مرغ زنده را ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر هر کیلو مرغ در خرده فروشی‌ها بدلیل ضعف در نظارت ها، با نرخ بالای ۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.