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پوسیدگی دندان همچنان یکی از مهمترین مشکلات سلامت دهان و دندان دانشآموزان خراسان رضوی است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر واحد سلامت دهان و دندان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: توجه بیشتر خانوادهها به مراقبت از دندانهای شیری، رویش دندانهای دائمی و معاینات دورهای ضروری است.
دکتر نرگس قربانی با اشاره به مهمترین مشکلات سلامت دهان و دندان دانشآموزان افزود: نخستین و مهمترین مشکل، پوسیدگی دندان است. یکی از باورهای نادرست برخی خانوادهها، عدم توجه به دندانهای شیری به دلیل موقتی بودن آنها است، در حالی که سلامت دندانهای شیری اهمیت زیادی دارد.
وی ادامه داد: معاینات دورهای دندانپزشکی نیز از موضوعاتی است که خانوادهها باید بیشتر به آن توجه کنند و توصیه ما این است که حتی در صورت نداشتن درد یا مشکل، هر ۶ ماه یکبار معاینه دندانپزشکی انجام شود تا مشکلات احتمالی در مراحل اولیه شناسایی و درمان شوند.
وی بیان کرد: برنامههای اصلی سلامت دهان و دندان دانشآموزان از ابتدای مهر آغاز میشود از برنامههای این حوزه میتوان به اجرای وارنیش فلوراید در دو مرحله، طرح مسواک در مدرسه ویژه دانشآموزان پایه سوم و طرح «دو دوتا یادت نره» با محوریت آموزش و فرهنگسازی مسواک زدن اشاره کرد.
وی تصریح کرد: همچنین معاینات دهان و دندان تمام دانشآموزان دوره ابتدایی نیز در طول سال توسط مراقبان سلامت و مربیان بهداشت مدارس انجام میشود.