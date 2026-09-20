پیام تسلیت برای شهادت جانباز و آزاده دفاع مقدس
مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ در پیامی شهادت جانباز ۷۰ درصد و آزاده ، جواد ملاک دماوندی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در پیامی شهادت جانباز ۷۰ درصد و آزاده جواد ملاک دماوندی را تسلیت گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم
شهادت جانباز ۷۰ درصد و آزاده گرانقدر، شهید «جواد ملاک دماوندی»، پس از سالها تحمل رنج و عوارض ناشی از جراحتهای دوران دفاع مقدس، برگ دیگری از دفتر پرافتخار ایثار و آزادگی را رقم زد.
آن شهید والامقام، روزگاری در سنگرهای دفاع از میهن ایستاد، سالهای اسارت را با عزت و صبوری پشت سر گذاشت و پس از آزادی نیز، رنج جانبازی را با ایمان و استقامت بر جان خویش حمل کرد؛ گویی تمام سالهای زندگی او امتداد همان عهدی بود که در روزهای حماسه با خداوند بسته بود.
اینجانب شهادت آن عزیز را به خانواده معظم و صبور ایشان، همرزمان، آزادگان سرافراز و جامعه معزز ایثارگری تهران بزرگ تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال، برای روح بلندش علو درجات و همنشینی با شهیدان و برای بازماندگان مکرم، صبر و اجر الهی مسئلت دارم.
عباسعلی رضایی