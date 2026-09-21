به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حسن صیاد زمردی گفت: با توجه به تأکید سازمان امور مالیاتی کشور و نزدیک شدن به پایان مهلت مقرر، همه اشخاص حقوقی که تاکنون برای ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۴ و پرداخت مالیات اقدام نکرده‌اند، در فرصت باقی‌مانده تا سی و یکم شهریور اقدام کنند.

وی افزود: مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی که پایان تیرماه تعیین شده بود، با توجه به شرایط موجود و پس از پیگیری‌های سازمان امور مالیاتی کشور و اخذ مجوز‌های لازم، تا پایان شهریور تمدید شد و این مهلت تمدید نخواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان با اشاره به مهلت تعیین‌شده برای صاحبان درآمد املاک اجاری، گفت: همچنین مهلت تسلیم اظهارنامه درآمد املاک موضوع ماده (۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم و اظهارنامه موضوع ماده (۵۷) این قانون، مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ و پرداخت مالیات متعلق نیز پیش از این تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شده است و مؤدیان مشمول باید حداکثر تا ۳۱ شهریورماه برای انجام این تکالیف اقدام کنند.

صیاد زمردی افزود: با توجه به اینکه مهلت انجام این تکالیف تا پایان شهریورماه تعیین شده است، مؤدیان انجام امور مالیاتی خود را به ساعات آخر مهلت موکول نکنند تا در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی در فرآیند تسلیم اظهارنامه و یا پرداخت مالیات، فرصت لازم برای رفع آن وجود داشته باشد.

وی با اشاره به تمدید جداگانه مهلت برخی تکالیف مالیاتی، گفت: مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل، فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴، بر اساس مصوبه و بخشنامه ابلاغی، تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شده است و این مهلت با مهلت مقرر برای اشخاص حقوقی و درآمد املاک اجاری متفاوت است.