به گزارش خبرگزاری صداوسیما در این مراسم رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی با اشاره به ضرورت حضور فعال بدنه تخصصی سازمان در استان‌ها گفت: بدون وجود سینما و زیرساخت‌های استاندارد، تحقق اهداف کلان فرهنگی امکان‌پذیر نیست و همکاران ما در سازمان سینمایی با تمام توان برای ارتقای این جایگاه تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به آمار بالای استقبال شهروندان مشهدی از سینما، بیان کرد: مشهدی‌ها در زمره بیشترین سینمارو‌ها در کشور هستند. این استقبال بی‌نظیر در شهری که ریشه در خاکِ تمدن‌ساز دارد و پیوند میان بارگاه منور رضوی و مفاخری، چون فردوسی، هویت فرهنگی و هنری ما را شکل داده، اتفاقی نیست.

وی با اشاره به نیاز جامعه به افزایش شور و نشاط اجتماعی افزود: امیدوارم با هم‌افزایی تمامی نهاد‌های مسئول، شاهد گسترش بیش از پیش نشاط اجتماعی از طریق توسعه زیرساخت‌های سینمایی باشیم؛ چرا که معتقدیم توسعه فرهنگی به عنوان زیربنا، پیش‌نیاز اصلی برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی است.

مدیر عامل گروه شرکت‌های پدیده شاندیز در این مراسم هم گفت: پردیس سینمایی پدیده درمجموعه مرکز خرید، تفریح و سرگرمی پدیده شاندیز واقع شده و تنها سینمای فعال شهر شاندیز است.

علی حقانی بیان کرد: هدف از راه‌اندازی این پردیس، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و تفریحی منطقه، تکمیل سبد خدمات مجموعه پدیده و ایجاد یک مقصد جامع برای خانواده‌ها و گردشگران است.

وی افزود: عملیات اجرایی طرح از تیر ۱۴۰۴ آغاز شد و پس از حدود ۱۰ ماه در اردیبهشت امسال به پایان رسید.

حقانی اظهار کرد: این پردیس سینمایی دارای ۶ سالن نمایش با ظرفیت مجموع ۵۸۸ نفر است. این مجموعه به تجهیزات روز نمایش فیلم، سیستم صوت و تصویر استاندارد، سامانه تهویه مطبوع، سیستم اعلام حریق و زیرساخت‌های ایمنی و نظارتی مجهز شده است.

معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: برای گشایش این سینما تلاش‌های زیادی توسط استانداری و شخص استاندار انجام شد.

حجت الاسلام علی عسکری افزود: امید است به مرور شاهد گشایش و فعالیت همه بخش‌های شرکت‌های پدیده شاندیز در راستای جذب گردشگر باشیم.

وی با بیان اینکه در ساخت سریال ولایت عشق به آقای فخیم زاده کمک کردیم و گشایش‌های خاصی ایجاد شد، ابراز امیدواری کرد: افتتاح این سینما هم آغازگر بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی شرکت‌های پدیده شاندیز باشد.

پردیس سینمایی پدیده دارای ۶ سالن نمایش با ظرفیت مجموع ۵۸۸ نفر است که عملیات اجرایی آن از تیرماه ۱۴۰۴ آغاز شد و پس از حدود ۱۰ ماه توسط بخش خصوصی و حمایت‌های موسسه سینماشهر در اردیبهشت ۱۴۰۵ به پایان رسید.