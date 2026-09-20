به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز آمار ایران، بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ به رقم ۲۱,۷۹۵ هزار میلیارد ریال با نفت و ۱۷,۲۲۶ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سه ماهه اول سال قبل با نفت ۲۴,۲۵۵ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۱۸,۰۴۹ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۱۰.۱- درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.۶- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت نسبت به سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد ۲.۳ گروه صنایع و معادن ۱۴.۷- و گروه خدمات ۴.۸- درصد نسبت به سه ماهه اول سال ۱۴۰۴، رشد داشته است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۸ بخش اصلی متشکل از ۵۰ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev۴ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب و برق، توزیع گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده و خرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

پیوست شماره یک

پیوست شماره دو