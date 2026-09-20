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شاخص کل بورس تهران امروز ۲۹ شهریور با کاهش ۲.۱۱ درصدی و افت ۱۵۷ هزار ۲۳۰ واحدی به ۷ میلیون و ۲۹۱ هزار رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هموزن نیز با کاهش بیش از ۴۰ هزار و ۴۰۰ واحدی در سطح یک میلیون و ۹۴۶ هزار واحدی ایستاد.
امروز بیش از ۷ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان پول از سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی خارج شد، اما با این وجود در برخی از گروهها همچنان شاهد ورود پول بودیم، بیشترین ورود پول به گروههای ساخت دستگاههای برقی، صندوق املاک و مستغلات و صندوقهای انرژی اختصاص داشت.
در جریان معاملات برخی نمادهای شاخص ساز مانند سایپا فولاد و شستا از صف فروش خارج شدند و برخی نمادهای دیگر نیز با فاصله گرفتن از فشار فروش به تعادل رسیدند
همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستدهای امروز به بیش از ۳۸ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان رسید.
امروز در مجموع ۲۶ درصد بازار معادل حدود ۲۲۰ نماد در محدودهی مثبت معامله شدند.