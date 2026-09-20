نشست خبری همکاری سروش‌پلاس و شبکه کودک سیما در بخش تعاملی مسابقه تلویزیونی «دلیران» با حضور امین شریفی، مدیرعامل سروش‌پلاس، محمدصادق باطنی، رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما، محمدحسین بخشی‌زاده، مدیر شبکه کودک سیما، مصطفی رضوانی، تهیه‌کننده «دلیران» و مجید رستگار، کارگردان این برنامه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این نشست خبری، درباره ضرورت توجه به تغییر الگوی مصرف رسانه‌ای کودکان و نوجوانان، تجربه تعاملی «دلیران»، روند شکل‌گیری این مستندمسابقه، اهداف محتوایی و تربیتی آن و چالش‌های تولید برنامه در لوکیشن‌های مختلف توضیح داده شد.

محمدصادق باطنی، رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما، با اشاره به اهمیت توجه به مخاطب کودک گفت: امروز برای جذب مخاطب و جلب احترام او، به‌ویژه هرچه سن مخاطب پایین‌تر باشد، باید وقت و توجه بیشتری صرف کرد و ارتباط با او را بر مبنای احترام شکل داد.



او «دلیران» را یک مستندمسابقه تعاملی دانست و گفت: در این تجربه، انتخاب سرنوشت داستان و مسابقه تا حدی با مخاطب است و مخاطب از جایگاه یک تماشاگر صرف خارج می‌شود. این تجربه می‌تواند ارتباطی دوسویه میان برنامه و مخاطب ایجاد کند و زمینه مشارکت بیشتر مخاطب کودک را در روند برنامه فراهم آورد.

ثبت بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار پیام برای تعامل با «دلیران»

امین شریفی، مدیرعامل سروش‌پلاس، با اشاره به گروه سنی مخاطبان این سکو گفت: بخش عمده مخاطبان سروش‌پلاس را نسل‌های Z و آلفا تشکیل می‌دهند.

او افزود: کانال «دلیران» از ابتدای شهریور فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون ۱۰۴ هزار کاربر داشته است. همچنین بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار پیام در مجموع برای بخش تعاملی برنامه ارسال شده است.



شریفی با اشاره به زمان‌های اوج مشارکت مخاطبان گفت: پیک‌های مشارکت همزمان با پخش قسمت‌های برنامه در روز‌های پنجشنبه و جمعه ثبت شده است.



مدیرعامل سروش‌پلاس این تجربه را برای این سکو قابل توجه دانست و گفت: علاقه‌مند بودیم به عنوان یک پیام‌رسان خصوصی از ظرفیت‌های تبلیغاتی صداوسیما استفاده کنیم و همکاری با «دلیران» نیز تجربه متفاوتی برای ما بود. ساخت برنامه‌ای مانند «دلیران» که بر شجاعت و جسارت استوار است، خود به جسارت نیاز داشت و برای ما نیز حضور در کنار این برنامه، تجربه‌ای خوشایند بود.

جای خالی مستندمسابقه در برنامه‌های کودک

محمدحسین بخشی‌زاده، مدیر شبکه کودک سیما، با اشاره به قالب مستندمسابقه گفت: در دو سه سال گذشته یکی از حوزه‌های مغفول در برنامه‌سازی کودک و نوجوان، مستندمسابقه بود و جای این قالب در قاب تصویر کودکان خالی بود. در همین مسیر «دلیران» کلید خورد.



او افزود: قرار بود کودکانی از نقاط مختلف کشور در فضایی متفاوت و دور از خانواده قرار بگیرند و در اقلیم‌های مختلف با موقعیت‌ها و چالش‌های متفاوت مواجه شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این سبک و شرایط برای مخاطب جذاب است و بازخورد‌ها نشان داده کودکان به تجربه چنین فضایی علاقه‌مند شده‌اند.



او ادامه داد: «دلیران» از یک سو کودکان را با جذابیت و هیجان همراه می‌کند و از سوی دیگر، اثرگذاری هدفمند تربیتی دارد. مخاطب اصلی برنامه نیز در رده سنی ۹ تا ۱۲ سال هستند.



مدیر شبکه کودک گفت: «دلیران» به بچه‌ها فرصت زندگی کردن داده است. آنها در طول برنامه با چالش‌هایی مواجه می‌شوند و باید در موقعیت‌های مختلف تصمیم بگیرند. تصمیم‌گیری به شجاعت نیاز دارد و در این برنامه موضوعاتی مانند یاریگری و توجه به پیامد تصمیم‌ها برای دیگران مورد توجه قرار گرفته است.



بخشی‌زاده افزود: یکی از موضوعات مورد توجه این است که تصمیمی که ممکن است به نفع خودمان باشد، گاهی می‌تواند برای دیگران زیان داشته باشد. در فصل‌های آینده نیز تلاش می‌کنیم گام‌های بلندتری در این مسیر برداریم.

ایده «دلیران» از سال ۱۴۰۱ شکل گرفت

مصطفی رضوانی، تهیه‌کننده «دلیران»، درباره سابقه شکل‌گیری این برنامه گفت: ایده اولیه «دلیران» از سال ۱۴۰۱ شکل گرفت و فصل نخست آن با مشارکت جمعیت هلال احمر تولید شد تا کودکان در کنار حضور در مسابقه، مهارت‌های اولیه امدادی و کمک‌های اولیه را نیز فرا بگیرند.



او افزود: در طراحی چالش‌ها تلاش کردیم موقعیت‌هایی ایجاد کنیم که هم شرکت‌کنندگان و هم مخاطبان در معرض دوراهی‌های تصمیم‌گیری قرار بگیرند و انتخاب برای آنها بخشی از تجربه برنامه باشد.



رضوانی با اشاره به معرفی ظرفیت‌های طبیعی کشور در این برنامه گفت: در هر فصل، کودکان به دو یا سه اقلیم مختلف سفر می‌کنند و در کنار روند مسابقه، بخشی از جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های آن مناطق نیز معرفی می‌شود. در فصل جدید، چابهار یکی از مقصد‌های برنامه است.



تهیه‌کننده «دلیر ان» ادامه داد: در فصل جدید، موضوع «یاریگری» نیز به محور‌های محتوایی برنامه اضافه شده است. با پیشنهاد دکتر فرهادی، موضوع ترجیح کار جمعی بر فردی را نیز مورد توجه قرار دادیم و برای طراحی این بخش جلسات متعددی برگزار شد.



او بخش تعاملی را یکی از تفاوت‌های فرمی فصل جدید دانست و گفت: تعاملی بودن برنامه هم اجرای آن را دشوارتر کرده و هم جذابیت‌های خاص خودش را داشته است.

رستگار: پنج ماه برای طراحی سناریوی فصل دوم «دلیران» زمان صرف شد

مجید رستگار، کارگردان «دلیران»، با اشاره به روند طراحی فصل دوم گفت: فصل اول از سخت‌ترین تجربه‌های تولید بود و در فصل دوم نیز جلسات متعددی برای رسیدن به ساختار نهایی برنامه برگزار شد. طراحی سناریوی فصل دوم حدود پنج ماه زمان برد؛ چراکه محتوای زیادی برای پرداخت وجود داشت و موضوعاتی مانند یاریگری نیازمند پرداخت گسترده بودند.



او افزود: تلاش ما این بود که همه این موضوعات در ساختار تعاملی برنامه قرار بگیرند و داستان نیز متناسب با اتفاقاتی که در بستر مستندمسابقه رخ می‌دهد، پیش برود.



رستگار با تأکید بر تفاوت مستندمسابقه با سایر قالب‌های تلویزیونی گفت: در مستندمسابقه همه‌چیز واقعی است و ادامه مسابقه بر اساس اتفاقات و مستندات شکل می‌گیرد؛ بنابراین امکان تکرار یک موقعیت واقعی وجود ندارد.



او تولید این برنامه را یکی از سخت‌ترین و پراسترس‌ترین تجربه‌های کاری دانست و گفت: گروه برای ضبط به فضا‌های بکر رفت و در مرحله پیش‌تولید، همه لوکیشن‌ها به‌دقت بررسی شدند. حتی در شرایط گرمای شدید که سنسور‌های دوربین‌ها از کار می‌افتادند، تصویربرداری ادامه پیدا می‌کرد.



کارگردان «دلیران» افزود: این شرایط به یک تیم حرفه‌ای و هماهنگ نیاز دارد. در مستندمسابقه معمولاً تنها یک فرصت برای ثبت تصویر وجود دارد و امکان تکرار یک موقعیت واقعی وجود ندارد.



رستگار در پایان گفت: در هر قسمت، بچه‌ها وارد یک قصه جدید می‌شوند و ترکیب فضای مسابقه، داستان واقعی و بخش تعاملی باعث می‌شود مخاطب نیز با روند اتفاقات همراه شود. مجموعه این عوامل در کنار هم قرار گرفت تا بتوانیم مخاطب کودک را با برنامه همراه کنیم.