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معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: در رویداد هفته فرهنگی ایران در روسیه، کاروان ۱۶۸ نفره اندیشمندان، استادان دانشگاه، هنرمندان و فعالان فرهنگی و هنری کشورمان در روسیه حضور خواهند داشت.
حسین دیوسالار در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به تفاوتهای هفته فرهنگی ایران در روسیه با دورههای گذشته گفت: این دوره از نظر تعداد شرکتکنندگان، تنوع برنامهها و گستره جغرافیایی با دورههای پیشین متفاوت است و تلاش شده این رویداد از یک برنامه صرفا نمادین به بستری برای توسعه همکاریهای فرهنگی تبدیل شود.
وی افزود: در این دوره حدود ۱۶۸ هنرمند، استاد دانشگاه، فعال و مدیر فرهنگی و چهرههای علمی و دانشگاهی در بیش از ۱۳ حوزه مختلف فرهنگی و هنری در روسیه حضور خواهند داشت.
معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به گستره جغرافیایی این دوره اظهار کرد: برخلاف روال معمول که هفتههای فرهنگی عمدتاً در پایتخت کشورها برگزار میشود، برنامههای ایران در چهار شهر سنپترزبورگ، مسکو، قازان و آستراخان برگزار خواهد شد.
دیوسالار یکی از بخشهای مهم این رویداد را حضور حدود ۶۰ هنرمند ارکستر موسیقی ملی ایران عنوان کرد و گفت: این ارکستر در مسکو، قازان و سنپترزبورگ اجرا خواهد داشت.
معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: اجرای ارکستر ملی ایران در تالار بالشوی مسکو از برنامههای شاخص این دوره است و حضور هنرمندان ایرانی در چنین عرصهای، ظرفیتهای فرهنگی ایران را در سطحی فراتر از روابط دوجانبه به نمایش میگذارد.
وی ادامه داد: افتتاحیه در سنپترزبورگ با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشود و پس از آن برنامهها در مسکو، قازان و آستراخان ادامه خواهد یافت.
دیوسالار با اشاره به تنوع برنامهها گفت: نمایشگاه فرهنگی و هنری ایران در حدود ۲۰ رشته، از جمله هنرهای تجسمی، نقاشی، خوشنویسی، فرش و دیگر جلوههای هنر و تمدن ایرانی برگزار میشود.
وی افزود: معرفی بازیهای ایرانی، پوشش و لباس ایرانی، ورزشهای باستانی با همکاری وزارت ورزش و فدراسیون مربوط، نشستهای علمی و تخصصی و برنامههای مرتبط با صادرات فرهنگی و صنایع خلاق از دیگر بخشهای این رویداد است.
معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین از امضای تفاهمنامه میان کتابخانه ملی ایران و مرکز مطالعات میراث مکتوب اسلام و ایران در سنپترزبورگ خبر داد.
دیوسالار تأکید کرد: رویکرد اصلی این دوره، بهرهبرداری از ظرفیت رویدادهای فرهنگی برای ایجاد همکاریهای پایدار و بلندمدت میان دو کشور است.
وی گفت: در کنار برنامههای فرهنگی و هنری، کمیته فرهنگی کمیسیون مشترک همکاریهای دو کشور نیز برگزار خواهد شد و نشستهای تخصصی با هدف شکلگیری همکاریهای جدید در حوزه فرهنگ و صنایع خلاق دنبال میشود.
گفتنی است؛ هفته فرهنگی ایران در روسیه از دوم تا چهاردهم مهرماه برگزار میشود.