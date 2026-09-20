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برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین اصلی روزنامههای انگلیس
ساندی تایمز
- تمرکز بر اظهارات و ادعاهای ارل اسپنسر، برادر پرنسس دایانا، درباره حریم خصوصی دایانا و خانواده سلطنتی.
میل ساندی
- اظهارات اسپنسر درباره شاه چارلز و اختلاف او با خانواده سلطنتی؛ اسپنسر مدعی شده که چارلز پس از افشاگریهای اخیر واکنشی خاص داشته است.
ساندی تلگراف
- حمله سیاسی کِمی بیدنوک، رهبر حزب محافظهکار، به نخستوزیر درباره خطرهای امنیتی و وضعیت اروپا.
ساندی اکسپرس
- هشدار درباره قاچاق و توقیف چاقوهای غیرقانونی در مرزهای بریتانیا و احتمال اینکه آمار کشفیات تنها بخش کوچکی از مشکل باشد.
ساندی دیلی استار
- این نشریه مصاحبه مفصل با فوتبالیست سابق نیل «Razor» رادوک درباره اینکه بازیکنان فوتبال امروزی به اندازه نسلهای گذشته سختجان نیستند.
آبزرو
- رابطه رسانهها با هری و مگان و مقایسه آن با نحوه برخورد رسانهها با دایانا امروز بسیار برجسته است؛ ارل اسپنسر در مصاحبهای با BBC گفته که از تجربه دایانا باید درس گرفت.
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
«نوای وقت»
- ایران برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا و پایان جنگ ۳ شرط تعیین کرد.
- پوتین: بیایید در صلح زندگی کنیم، در غیر این صورت مجبور به پاسخگویی خواهیم شد.
- عملیات نیروهای امنیتی پاکستان در قلات؛ ۵ تروریست کشته و ۲۳ گروگان آزاد شدند.
- وزارت اطلاعات پاکستان: حمله کوهات را خوارج مرتبط با افغانستان انجام دادند.
«دیلی جنگ»
- ایران: در صورت آغاز دوباره جنگ، پایگاههای هوایی آمریکا را با شدت بیشتری هدف قرار میدهیم.
- اسماعیل بقایی: سفر وزیر کشور پاکستان بر تقویت روابط دوجانبه متمرکز خواهد بود.
- هاکان فیدان: نیازهای نظامی عربستان را با همکاری پاکستان بررسی خواهیم کرد.
- حافظ نعیم الرحمان: خواسته صریح ما لغو عوارض سوخت است.
«دیلی پاکستان»
- حمله تروریستی با بمب دست ساز به خودروی مسافربری در خاران پاکستان؛ یک کارگر زخمی شد.
- اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان برای شرکت در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شد.
- وزارت اطلاعات پاکستان: دولت افغانستان به جای محکومیت، اقدام عملی علیه تروریستها انجام دهد.
- مذاکرات حزب جماعت اسلامی با دولت بی نتیجه ماند؛ راهپیمایی طولانی این حزب یه سمت اسلام آباد از امروز آغاز میشود.
- سخنگوی ارتش پاکستان: جلوگیری از تروریسم از خاک افغانستان مسئولیت طالبان است.
مهمترین عناوین اصلی روزنامهها و خبرگزاریهای افغانستان
روزنامه هیواد
قوه قضائیه ایران، جاسوس موساد را مجرم شناخت.
گسترش گمرک؛ گامی مهم برای توسعه و رشد اقتصادی کشور
عبدالمتین قانع: تلاشهای مشترک برای حل مشکلات افغانستان و پاکستان مورد بحث قرار گرفت.
والی قندهار: بانک جهانی باید در افغانستان سرمایهگذاری کند.
روزنامه شریعت
تاکید بر گسترش روابط میان افغانستان و برزیل
رژیم صهیونیستی، جنوب لبنان را بمباران کرد.
دهها سرباز آمریکا در جنگ با ایران کشته شدند.
هشدار جدید امارت اسلامی به رژیم پاکستان: اگر به خاک افغانستان حمله کنید پاسخ ما شدیدتر از قبل خواهد بود.
روزنامه انیس
سخنگوی امارت اسلامی: به نقض حاکمیت افغانستان پاسخ کوبنده خواهیم داد.
روزنامه هشت صبح
چهار موافقتنامه بیپاسخ و ۱۳۲ جلسه دینی؛ وزارت حمل و نقل طالبان چه میکند؟ بیش از ۱۰۰ خانواده مهاجر به افغانستان بازگشتند.
پاکستان، طالبان را متهم به تظاهر به مذاکره کرد.
پاکستان، ریشه عاملان انفجار کوهات را در افغانستان دانست.
مهمترین عناوین رسانههای چین
شینهوا – Xinhua
۱. چین تحقیقات لباس فضایی ماه و آزمایشهای اقامت طولانیمدت را برای مأموریت فرود انسان در ماه در سال ۲۰۳۰ پیش میبرد.
۲. حمله حوثیها به ریاض؛ افزایش تنشها میان حوثیها و عربستان سعودی.
۳. ترامپ قانون تحریمهای روسیه را امضا کرد؛ تحریمهای مرتبط با ایران نیز گسترش مییابد.
۴. ایران هنوز درباره خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای تصمیم نگرفته است.
۵. بیش از ۳۷۰۰ نفر در جمهوری دموکراتیک کنگو علیه ابولا واکسینه شدند.
۶. چین ماهوارههای جدید به فضا پرتاب کرد.
سی جی تی ان - CGTN
۱. ایران هنوز درباره خروج از NPT تصمیم نگرفته و تصمیم تهران به رفتار آمریکا بستگی دارد.
۲. تنشهای خاورمیانه ادامه دارد؛ جنگ آمریکا و ایران امنیت منطقه و بازار انرژی را تحت تأثیر قرار داده است.
۳. چین با تحریمهای یکجانبه آمریکا بدون مجوز سازمان ملل مخالفت کرد.
۴. ترامپ از تشکیل «نیروی هوش مصنوعی» و انتصاب یک مسئول ارشد هوش مصنوعی خبر داد.
۵. میچل باچله از رقابت برای دبیرکلی سازمان ملل کنار رفت.
۶. چین تحقیقات لباس فضایی و اقامت طولانیمدت فضانوردان را برای مأموریت فرود روی ماه پیش میبرد.
۷. وزیران خارجه ایران و پاکستان برای دیدار در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل توافق کردند.
گلوبال تایمز – Global Times
۱. از تهران تا آیچی-ناگویا؛ ۵۲ سال تحول چین از دریچه بازیهای آسیایی
۲. بازیهای آسیایی آغاز شد؛ تیم چین در آیچی-ناگویا وارد رقابتها شد.
۳. هوش مصنوعی تجسمیافته چین از مرحله نمایش به کارخانهها میرود.
۴. چین با تحریمهای ثانویه آمریکا در قانون جدید روسیه و ایران مخالفت کرد و حق اقدامات لازم را برای خود محفوظ دانست. Times] [۱۷])
۵. هشدار درباره استفاده از نمادهای سیاسی در بازیهای آسیایی؛ احتمال نمایش «پرچم خورشید تابان» ژاپن مورد توجه قرار گرفت.
چاینا دیلی – China Daily
۱. ایران هنوز تصمیمی برای خروج از NPT نگرفته و تصمیم نهایی به رفتار آمریکا بستگی دارد.
۲. چین تحقیقات لباس فضایی ماه را برای مأموریت فرود انسان در سال ۲۰۳۰ پیش میبرد.
۳. بریکس و جنوب جهانی- نقش بریکس درنقش آفرینی بیشتر کشورهای جنوب
روزنامه مردم – People's Daily
۱. گسترش بریکس؛ افزایش همکاریها و تقویت صدای جنوب جهانی.
۲. ایران هنوز درباره خروج از NPT تصمیم نگرفته و تصمیم تهران به رفتار آمریکا وابسته است.
۳. حمله حوثیها به ریاض؛ افزایش تنشها در عربستان و یمن.
۴. ترامپ قصد تشکیل «نیروی هوش مصنوعی» و تعیین «تزار هوش مصنوعی» دارد.
۵. بزرگراه مرزی چین زمینهساز رشد اقتصادی جدید در مناطق مرزی کشور میشود.