به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ روابط عمومی محیط زیست الیگودرز اعلام کرد:نیروهای حفاظت محیط زیست الیگودرز، هنگام گشت و بازرسی از مناطق تحت حفاظت و حوزه های آبی این شهرستان چندین گروه صیاد و شکارچی غیرمجاز را شناسایی و دستگیر کردند.

از این متخلفان زیست‌ محیطی ،لوازم و ادوات صید و شکار شامل یک قبضه سلاح غیرمجاز گلوله زن برنو ،دو قبضه سلاح شکاری تک لول ساچمه زن ،۱۶ عدد لنسر ماهیگیری ، ۱۰ تخته تور پرتابی و ۳۰۰ متر تور دامی کشف شد.

همچنین پرونده متخلفان زیست‌ محیطی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان الیگودرز ارسال شد.