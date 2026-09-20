دستگیری متخلفان صید و شکار غیرمجاز در الیگودرز لرستان
رواببط عمومی اداره محیط زیست الیگودرز از دستگیری متخلفان صید و شکار غیرمجاز و کشف سه قبضه سلاح شکاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ روابط عمومی محیط زیست الیگودرز اعلام کرد:نیروهای حفاظت محیط زیست الیگودرز، هنگام گشت و بازرسی از مناطق تحت حفاظت و حوزه های آبی این شهرستان چندین گروه صیاد و شکارچی غیرمجاز را شناسایی و دستگیر کردند.
از این متخلفان زیست محیطی ،لوازم و ادوات صید و شکار شامل یک قبضه سلاح غیرمجاز گلوله زن برنو ،دو قبضه سلاح شکاری تک لول ساچمه زن ،۱۶ عدد لنسر ماهیگیری ، ۱۰ تخته تور پرتابی و ۳۰۰ متر تور دامی کشف شد.
همچنین پرونده متخلفان زیست محیطی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان الیگودرز ارسال شد.