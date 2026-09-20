سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: توزیع کارت شرکت در آزمون انتخاب دفتریاری دفتر اسناد رسمی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۴۰۵ از روز دوشنبه، ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵ از طریق تارنمای این سازمان آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آزمون انتخاب دفتریاری دفتر اسناد رسمی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۴۰۵ در نوبت صبح روز جمعه، سوم مهرماه ۱۴۰۵ منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.

فرآیند برگزاری آزمون ساعت ۸ آغاز و درب‌های ورود به جلسه آزمون در ساعت ۷:۳۰ بسته خواهد شد و متقاضیان باید قبل از بسته شدن درب‌های ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.