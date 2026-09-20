رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط مصوب شد.



به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ صمد حسن‌زاده، در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران به برنامه‌های این اتاق برای تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: تفاهم‌نامه با سازمان ثبت شرکت‌ها در هفته جاری امضا شد که پس از امضای این تفاهم‌نامه، همه برنامه‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها و ثبت ویژند در اتاق انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: امیدواریم با اجرای این تفاهم‌نامه، مشکلات و تأخیر‌های موجود در فرآیند‌های ثبتی برطرف شود.

حسن زاده گفت: فعالان اقتصادی باید برای استمرار تولید نهایت تلاش خود را به کار گیرند.

رئیس اتاق ایران با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: کشور ما در مسائل اقتصادی در ۵۰ سال گذشته با تحریم‌ها و همچنین جنگ‌های مختلف از جمله جنگ هشت‌ساله و جنگ ۱۲ روزه مواجه بوده و ادامه این گرفتاری‌ها فشار سنگینی را به کشور وارد کرده است.

حسن‌زاده ادامه داد: در این شرایط، انسان‌هایی را از دست داده‌ایم که هیچ‌گاه برای کشور فراموش‌شدنی نیستند و خسارت‌های بسیار بزرگی نیز به اقتصاد، بنگاه‌های اقتصادی، کارخانه‌های بزرگ و بخش‌هایی مانند پتروشیمی وارد شده است.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی و مردم ایران همواره در مقابل این آسیب‌ها ایستادگی کرده‌اند، گفت: امروز شرایط به گونه‌ای است که گرانی و برخی مشکلات، خانواده‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد، اما شرایط جنگ همین است و کشور در یک جنگ بزرگ نظامی و اقتصادی قرار گرفته که آثار و آسیب‌های آن در زندگی مردم تأثیرگذار است.

رئیس اتاق ایران تأکید کرد: اعتقاد کلی کارشناسان بخش خصوصی این است که امروز وظیفه فعالان اقتصادی و مدیران بنگاه‌ها نسبت به همه دوران‌های گذشته مهم‌تر است و باید نهایت تلاش خود را برای ادامه و استمرار تولید به کار بگیریم تا در فرصت مناسب مشکلات کشور برطرف و فشار بر فعالان اقتصادی کمتر شود.

حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در دستور کار اتاق ایران

حسن‌زاده با اشاره به برنامه اتاق ایران با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه در حال نهایی شدن است که در آن پیش‌بینی شده فعالان بزرگ اقتصادی برای خدمت به کشور و حمایت از تولید، بنگاه‌های کوچک و متوسط را با خود همراه کنند.

وی افزود: بنگاه‌های بزرگ می‌توانند از تولیدات واحد‌های کوچک و متوسط در فروش، توزیع و صادرات با ویژند‌های خود استفاده کنند.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه بنگاه‌های کوچک امروز با مشکلات بسیار بزرگی مواجه هستند، گفت: به‌ویژه در حوزه تأمین مالی و حمایت‌های بانکی، کمک مناسب و مؤثری به بخش خصوصی کوچک و متوسط که بخش مهمی از اشتغال کشور را مدیریت می‌کند، انجام نشده است.

حسن‌زاده اضافه کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته خبر خوبی درباره کمک به بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرد و حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط مصوب شده است.

وی همچنین از اختصاص ۲۰۰ همت برای تأمین نیاز‌های واقعی کشور خبر داد و گفت: به‌ویژه در حوزه کالا‌های اساسی که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، این منابع می‌تواند کمک‌کننده باشد.