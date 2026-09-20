فرزانه قبادى هنرآموز شاهرودی، برگزیده جشنواره بین‌المللی فیلم جوانان «نور به جهان» روسیه شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، پویانمایی کوتاه «همنشین آبی» به کارگردانی فرزانه قبادى، هنرآموز رشته انیمیشن هنرستان زکریای رازی شهرستان شاهرود، جایزه اول بخش انیمیشن بین‌الملل در شانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم جوانان «نور به جهان» روسیه را کسب کرد.

در شانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم جوانان «نور به جهان» (Light to the World) سال ۲۰۲۶ حدود ۴ هزار اثر از ۱۲۰ کشور جهان به دبیرخانه ارسال شد و «الکساندر پتروف»، انیماتور و برنده جایزه اسکار، از جمله داوران این رویداد بین‌المللی بود.

انیمیشن «همنشین آبی» روایتگر زندگی زنی دارای معلولیت است که پس از تجربه تنهایی و مواجهه با هویت تازه خود، مسیر پذیرش شرایط جدید و بازگشت به ارتباط با جهان و زندگی را پیدا می‌کند.

تهیه‌کنندگی این اثر را انجمن سینمای جوانان ایران بر عهده داشته است