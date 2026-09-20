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سارقی که با سوءاستفاده از اعتماد پیمانکاران، از ساختمانهای در حال احداث کاشمر آهنآلات را با جرثقیل سرقت میکرد دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی کاشمر گفت: در پی اعلام سرقت آهنآلات ساختمانی از یک ساختمان در حال احداث، مأموران دایره تجسس کلانتری ۱۱ بلوار جانبازان تحقیقات خود را برای شناسایی عامل یا عاملان سرقت آغاز کردند.
سرهنگ حسن مشهدی افزود: مأموران با بررسی دوربینهای مداربسته محل، متوجه شدند آهنآلات با استفاده از یک دستگاه جرثقیل از ساختمان خارج شده است؛ بنابراین تحقیقات میدانی برای شناسایی سارق در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: مأموران پس از انجام تحقیقات گسترده و شناسایی متهم، با هماهنگی قضایی وی را دستگیر و به کلانتری منتقل کردند.
مشهدی گفت: بررسیهای پلیس نشان داد متهم با حضور به عنوان کارگر در ساختمانهای در حال احداث، پس از مدتی اعتماد پیمانکاران را جلب کرده و با در اختیار گرفتن کلید ورودی ساختمان، در فرصت مناسب اقدام به سرقت آهنآلات و تجهیزات ساختمانی میکرد.
وی تصریح کرد: متهم در جریان تحقیقات به ۴ فقره سرقت لوازم و تجهیزات ساختمانی و یک فقره سرقت آهنآلات با استفاده از جرثقیل اعتراف کرد.
وی خاطرنشان کرد: متهم به همراه یک نفر مالخر پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.