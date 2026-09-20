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مدیر آموزش و پرورش کیش در جشن آغاز سال تحصیلی، بر اهمیت کسب علم، مهارتهای زندگی و انتخاب دوستان شایسته برای ساختن آینده دانشآموزان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عباس رجاییفرد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ اخیر، گفت: سرداران رشید اسلام، دانشآموزان، معلمان و مردم کشور در راه دفاع از کشور جان خود را فدا کردند و باید یاد و خاطره این شهدا را گرامی بداریم.
او افزود: دوران مدرسه فرصت ارزشمندی برای کسب علم، دانش و مهارتهای زندگی است و دانش آموزان باید لحظهلحظه حضور این دوران را برای یادگیری و پیشرفت غنیمت بشمارند.
مدیر آموزش و پرورش کیش، گفت: دانشآموزان باید برای ساعت های مختلف زندگی برنامه داشته باشند، دوستان خوبی انتخاب کنند و در دوستیابی دقت لازم را به خرج دهند؛ چرا که انتخاب دوستان مناسب میتواند در مسیر رشد و پیشرفت آنان تأثیرگذار باشد.
رجاییفرد افزود: دانشآموزان آیندهسازان کشور هستند و نگاه آموزش و پرورش باید توسعهمحور باشد؛ و امکانات، محیط مدرسه و ظرفیت معلمان باید در خدمت رشد و موفقیت دانشآموزان قرار گیرد.
او با اشاره به فراز و نشیبهای زندگی، گفت: موفقیت زمانی به دست میآید که انسان در برابر سختیها خسته نشود و برای رسیدن به هدف، با تلاش و پشتکار مسیر خود را ادامه دهد.
مدیر آموزش و پرورش کیش با اشاره به برگزاری حضوری کلاسهای درس، مهارتهای اجتماعی و زندگی را از دستاوردهای مهم حضور دانشآموزان در مدرسه دانست و افزود: تعامل مستقیم دانشآموزان با معلمان و یکدیگر، فرصت مناسبی برای تقویت آداب معاشرت، گفتوگو، ارتباط اجتماعی و کسب مهارتهای مورد نیاز زندگی فراهم میکند.