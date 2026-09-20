طرح بهسازی و آسفالت معابر روستای «تیکان‌تپه» بوکان با مساحتی بالغ بر ۵ هزار متر مربع به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، فرماندار بوکان در بازدید از این طرح گفت: روستای تیکان تپه پانزدهیمن روستاست که امسال از محل اعتبارات و قیر رایگان آسفالت و بهسازی می‌شود.

صنعتی افزود: ۲۳ روستا امسال در برنامه بهسازی معابر قرار دارند که تاکنون این طرح در ۱۵ روستا اجرا شده است.

وی اضافه کرد: برای اجرای طرح بهسازی معابر روستای تیکان تپه ۱۸ میلیارد ریال و همچنین ۲۰ میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات دهیاری برای جدول‌گذاری معابر این روستا هزینه شده است.

فرماندار بوکان خاطرنشان کرد: به زودی طرح بهسازی در ۵ هزار متر مربع از معابر دیگر روستای تیکان تپه نیز اجرا می‌شود.