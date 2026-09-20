وزیر آموزش و پرورش، با حضور در محل احداث سالن اجتماعات دبیرستان حلی ۵ تهران، با گذاشتن چند آجر به‌صورت نمادین عملیات خشت‌گذاری این پروژه را انجام داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در آیین بهره‌برداری همزمان از مدارس آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم که در دبیرستان حلی ۵ تهران برگزار شد، عملیات بازسازی ۱۶ مدرسه به‌طور کامل تخریب‌شده نیز به‌صورت همزمان آغاز شد.

کاظمی، وزیر آموزش و پرورش،در این مراسم با حضور در محل احداث سالن اجتماعات دبیرستان حلی ۵ تهران، با گذاشتن چند آجر به‌صورت نمادین عملیات خشت‌گذاری این پروژه را انجام داد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، عملیات بازسازی این مدارس در نقاط مختلف کشور دنبال می‌شود و قرار است مدارس تخریب‌شده تا مهرماه ۱۴۰۶ آماده بهره‌برداری و بازگشت به چرخه آموزش شوند.

این اقدام به‌صورت نمادین، آغاز عملیات اجرایی بازسازی ۱۶ مدرسه‌ای بود که در جریان جنگ به‌طور کامل تخریب شده‌اند.