هزار و ۷۰۰ بسته نوشت‌افزار در قالب طرح «ارمغان مهر» بین دانش‌آموزان مستعد و نیازمند استان توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در آئین اهدای هزار و ۷۰۰ بسته نوشت‌افزار بین دانش‌آموزان نیازمند استان از آمادگی کامل مدارس برای آغاز سال تحصیلی خبر داد و گفت: مدارس استان بر اساس مصوبه وزارت آموزش و پرورش و شورای آموزش و پرورش، اول مهر به صورت حضوری فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

هاشمی با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌ شده برای آغاز سال تحصیلی گفت: مدیران مدارس و معلمان مشخص شده‌اند و تدابیر لازم برای حضور دانش‌آموزان در مدارس گرفته شده است.

وی با اشاره به حمایت دستگاه‌های مختلف از دانش‌آموزان نیازمند گفت: در هفته گذشته کمیته امداد امام خمینی (ره) تعداد قابل توجهی بسته حمایتی شامل کیف و نوشت افزار تهیه کرد و امروز نیز شاهد اقدام ارزشمند جمعیت هلال‌احمر و خیران در این زمینه هستیم.

استاندار با قدردانی از خیران، جمعیت هلال‌احمر، بهزیستی، کمیته امداد و تشکل‌های مردم‌نهاد استان گفت: با وجود شرایط خاص کشور، خیران و مجموعه‌های حمایتی همچنان برای تأمین نیاز‌های دانش‌آموزان پای کار هستند.

هاشمی همچنین بر استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان داخل استان تأکید کرد و افزود: باید تا حد امکان لوازم مورد نیاز دانش‌آموزان از محصولات تولیدی داخل استان تأمین شود و در همین زمینه دو واحد تولیدی کیف در استان فعال هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان نیز گفت: هزار و ۷۰۰ بسته نوشت‌افزار در قالب طرح «ارمغان مهر» بین دانش‌آموزان مستعد و نیازمند استان توزیع می‌شود.

محمدپور افزود: این بسته‌ها با حمایت خیر نیک‌اندیش و داوطلب جمعیت هلال‌احمر تهیه شده و ارزش ریالی آن ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.

وی گفت: هر بسته شامل دفتر، مداد، تراش، پاک‌کن، خودکار، جامدادی و کیف مدرسه است که متناسب با نیاز دانش‌آموزان تهیه شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هدف از اجرای این طرح را کمک به تأمین بخشی از ملزومات تحصیلی دانش‌آموزان و کاهش دغدغه خانواده‌ها در آستانه سال تحصیلی عنوان کرد.

محمدپور افزود: جمعیت هلال‌احمر در کنار مأموریت‌های امدادی و بشردوستانه، حمایت از اقشار کم‌برخوردار و توجه به نیاز‌های اجتماعی را نیز در دستور کار دارد و طرح «ارمغان مهر» نمونه‌ای از پیوند ظرفیت خیران با توان و شبکه مردمی جمعیت هلال‌احمر است.

وی از خیران و داوطلبان برای مشارکت در این طرح قدردانی کرد و گفت: تداوم این مشارکت‌ها می‌تواند زمینه حمایت مؤثرتر از دانش‌آموزان و خانواده‌های نیازمند استان را فراهم کند.