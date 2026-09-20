مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران، آموزش و افزایش آگاهی نسل جدید را از وظایف دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آسیب‌های فضای مجازی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران در همایش پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی، بر ضرورت آموزش خانواده‌ها و نوجوانان برای شناخت تهدید‌های این فضا تأکید کرد.

محمدی گفت: فضای مجازی در کنار فرصت‌ها، تهدید‌هایی دارد و لازم است خانواده‌ها و نسل جدید با این آسیب‌ها آشنا شوند.

وی با اشاره به ضرورت اجرای برنامه‌های آموزشی ویژه نوجوانان و جوانان افزود: اگر پیشگیری به‌موقع انجام نشود، ممکن است آسیب‌هایی ایجاد شود که جبران آن دشوار و گاهی درمان آن بسیار سخت‌تر از پیشگیری باشد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران، آموزش کارکنان دستگاه‌ها، خانواده‌های آنان، دانش‌آموزان و دانشجویان را از وظایف دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: برنامه‌هایی در این زمینه در دستگاه‌های مختلف در حال اجراست.

محمدی با اشاره به دسترسی گسترده کودکان و نوجوانان به تلفن همراه و فضای مجازی افزود: همان گوشی که در اختیار یک فرد ۵۰ ساله قرار دارد، ممکن است در دست کودک ۷ ساله نیز باشد و به همین دلیل، آسیب‌های این حوزه فراوان است.

وی بر ضرورت آموزش خانواده‌ها برای مدیریت زمان و شرایط حضور فرزندان در فضای مجازی تأکید کرد و گفت: باید به کودکان آموزش داده شود که در چه سطحی از فضای مجازی استفاده کنند و خانواده‌ها نیز زمان‌بندی و محیط مشخصی برای حضور آنان تعیین کنند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با بیان اینکه مازندران در استفاده از فضای مجازی در رتبه‌های خوبی قرار دارد، افزود: استان از آسیب‌های فضای مجازی مصون نیست و مانند سایر استان‌ها با این مسائل روبه‌روست، اما شرایط در این حوزه مدیریت‌شده‌تر است.