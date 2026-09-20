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مدیرعامل سد و نیروگاه دز سازمان آب و برق خوزستان، از مدیریت موفقیتآمیز یک حادثه بحرانی در این نیروگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید حمید صالحی اظهار داشت: در تاریخ ۲۵ شهریورماه، در حالی که واحدهای نیروگاه در حداکثر توان تولید بودند، بریدگی گیت شیر تخلیه اصلی سیستم دریناژ متصل به رودخانه منجر به بازگشت حجم عظیمی از آب به داخل نیروگاه شد. این حادثه ظرفیت تبدیل شدن به یک فاجعه بزرگ و آبگرفتگی کامل تجهیزات را داشت که میتوانست منجر به خروج طولانیمدت نیروگاه از مدار شود.
وی ادامه داد: به لطف الهی و تجربه بالای همکاران، این بحران در کمترین زمان ممکن مدیریت شد و در کمتر از یک ساعت، وضعیت نیروگاه به حالت نرمال بازگشت. این عملیات دشوار، بار دیگر توان فنی، آمادگی عملیاتی و روحیه مسئولیتپذیری مثالزدنی مجموعه نیروگاه دز را به اثبات رساند.
معاون بهرهبرداری نیروگاه دز، در تشریح جزئیات فنی این عملیات گفت: بلافاصله پس از شناسایی بریدگی گیت، با هماهنگی سریع گروه بهرهبرداری و مرکز کنترل ملی، ابتدا بار نیروگاه به حداقل رسید و سپس واحدها را به صورت متوالی از مدار خارج کردیم تا ایمنی تجهیزات تامین شود. همزمان، تیمهای تعمیراتی در یک اقدام جهادی، عملیات کنترل و تخلیه آبهای نشتی را آغاز کردند.
قاسم آرمینراد ادامه داد: خوشبختانه با سرعت عمل تیمهای فنی، گیت شیر اصلی در کمتر از ۳۰ دقیقه تعویض شد و پس از تثبیت شرایط، تنها در مدت ۲۰ دقیقه، تمامی واحدها با پایداری کامل و حداکثر توان مجدداً وارد مدار تولید شدند.