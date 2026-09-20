به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سرهنگ ناصر باباخانی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت موتور سیکلت، بررسی موضوع در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی و تخصصی، یک سارق حرفه‌ای و سابقه دار شناسایی و با هماهنگی قضایی در عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی دقیق از محل، ۴ دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف و به مقر انتظامی دلالت دادند.

سرهنگ باباخانی در ادامه گفت: متهم در تحقیقات و بازجویی‌های صورت گرفته به سرقت‌های موتور سیکلت اعتراف و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان در پایان از شهروندان خواست: هشدار‌های انتظامی در خصوص پیشگیری از سرقت را جدی گرفته و هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.