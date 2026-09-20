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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان از آمادگی این ادارهکل برای حمایت تسهیلاتی از طرحهای گردشگری و احیای خانههای تاریخی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما فریدون فعالی در برنامه کاروان خدمت «محلهبهمحله» از آمادگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان برای حمایت تسهیلاتی از طرحهای گردشگری روستای کفشگیری خبر داد و افزود: برای طرحهای واجد شرایط، امکان پیگیری و اختصاص تسهیلات با نرخ مناسب وجود دارد.
وی بیان کرد: برای افزایش ماندگاری مسافران در استان، باید جاذبهها جدیدی متناسب با ویژگیهای گردشگری گلستان ایجاد شود.
او با تأکید بر ضرورت هدفمندکردن اعتبارات گفت: این ادارهکل چند طرح شاخص و هدفگذاریشده را در استان تعریف کرده و منابع موجود را به سمت تکمیل این طرحها هدایت میکند. با اعتبارات محدود دولتی نمیتوان شمار زیادی طرح را آغاز و منابع را بهصورت قطرهچکانی میان آنها توزیع کرد؛ زیرا در این صورت هیچیک از طرحها به نتیجه ملموس نمیرسد. اعتبارات باید بر چند طرح شاخص، زودبازده و اثرگذار متمرکز شود تا مردم استان در کوتاهترین زمان ممکن از منافع آنها بهرهمند شوند.
او نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در جذب اعتبارات ملی مهم دانست و گفت: نمایندگان استان میتوانند با پیگیری در سطح ملی و کمک به تجمیع منابع، زمینه اجرای طرحهای مهم میراثفرهنگی و گردشگری را فراهم کنند. تاکنون نیز پیگیریهای مؤثری از سوی نمایندگان استان در این حوزه انجام شده و ادامه این همراهی میتواند نتایج مطلوبتری برای مردم به همراه داشته باشد.
فعالی همچنین درباره احیای خانههای تاریخی کفشگیری اظهار کرد: ادارهکل برای حمایت از مرمت و احیای اصولی خانههای تاریخی دارای قابلیت گردشگری آمادگی دارد و مالکان یا سرمایهگذاران میتوانند پس از تهیه طرح و طی مراحل قانونی، از ظرفیت تسهیلاتی این حوزه استفاده کنند.
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و روستایی غرب شهرستان گرگان گفت: با وجود برخورداری این منطقه از قابلیتهای مناسب، تاکنون اقدام مؤثری در حوزه گردشگری آبی روستاهای غرب گرگان انجام نشده است.
رمضانعلی سنگدوینی گردشگری را یکی از محورهای اصلی توسعه و کلید ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان گرگان دانست و افزود: ظرفیتهای گردشگری منطقه باید با برنامهریزی، تأمین زیرساخت و حمایت از سرمایهگذاران فعال شود.
او تأکید کرد: توسعه گردشگری روستایی میتواند ضمن ایجاد فرصتهای شغلی، به رونق اقتصاد محلی، افزایش درآمد خانوارهای روستایی و جلوگیری از مهاجرت کمک کند.