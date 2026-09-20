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مدیر آموزش و پرورش صومعهسرا از بهسازی، رنگ آمیزی و شاداب سازی ۳۱ واحد آموزشی این شهرستان با مشارکت سپاه ناحیه صومعهسرا و گروههای جهادی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سیدمحمود رزمگیر گفت: با اجرای طرح مهر، ۳۱ واحد شهرستان صومعه سرا در مدت یک ماه بهسازی، رنگ آمیزی و شاداب سازی شد.
وی هدف از اجرای این طرح را زیبا سازی فضای مدارس و ایجاد نشاط برای جذب دانش آموزان در طول سال تحصیلی عنوان کرد و افزود: این طرح با مشارکت آموزش و پرورش شهرستان، سپاه ناحیه صومعهسرا، گروههای جهادی شهید عجمیان و شهید بهنام محمدی و مدیران مدارس اجرا شد.