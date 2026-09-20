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بر اثر تیراندازی در کرانه باختری یک صهیونیست کشته و چند صهیونیست دیگر زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، رژیم صهیونیستی اعلام کرد نظامیان ما پس از دریافت گزارشی درباره تیراندازی در منطقه، به نِفی تسوف در مرکز کرانه باختری اعزام شدند.
کانال ۱۴ اسرائیل گزارش داد: در پی تیراندازی در منطقه نِفی تسوف، یک نفر به شدت مجروح شده و عامل تیراندازی متواری شده است.
روزنامه اسرائیل هایوم نوشت: در حادثه تیراندازی در منطقه نِفی تسوف در مرکز کرانه باختری، شماری مجروح شدند.
تلویزیون اسرائیل اعلام کرد: فردی از داخل یک خودرو به شهرکنشینان در منطقه نِفی تسوف در شمالغرب رامالله تیراندازی کرد و سپس عامل تیراندازی از محل متواری شد.
رادیو ارتش اسرائیل به نقل از یک منبع پزشکی اعلام کرد: در تیراندازی در شهرک نِفی تسوف، نزدیک گذرگاه رنتیس در کرانه باختری، یک نفر به شدت مجروح شده است.
ارتش اسرائیل افزود: نیروهای ما در تعقیب عامل تیراندازی در شهرک نِفی تسوف در شمالغرب رامالله هستند.
نظامیان اشغالگر، ورودیهای عین سینیا و عطاره در شمال رامالله را بستند و شهرکها و مناطق اطراف را محاصره کردند.
هلاکت یک شهرک نشین در کرانه باختری
خبرگزاری سما، گزارش داد: رسانههای اسرائیلی اعلام کردند شهرکنشینی که در تیراندازی کرانه باختری به شدت زخمی شده بود، کشته شد و چند نفر هم در این تیراندازی زخمی شدند.
برخی از شبکهها و کانالهای خبری فلسطینی دیگر نیز این خبر را تایید کردند.