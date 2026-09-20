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معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای اردبیل گفت: میزان آب رودخانههای استان نسبت به مدت مشابه سال قبل در سال آبی جاری بطور میانگین ۵۵ درصد کاهش یافته است و مشترکان آب و کشاورزان با رعایت الگوی مصرف از هدررفت منابع جلوگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حمید فضایلی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای اردبیل اظهار کرد: طبق بررسیها میزان جریان آب در رودخانههای استان در محدوده حوضه آبریز ارس ۵۷ درصد و در محدوده حوضه آبریز سفید رود بزرگ ۴۶ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: از آغاز سال آبی جاری بطور میانگین ۳۲۳ میلی متر بارندگی در سطح استان اردبیل ثبت شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد افزایش و نسبت به دوره بلندمدت پنج درصد کاهش داشته است.
فضایلی اظهار کرد: از ۵۸۳ میلیون مترمکعب حجم کل سدهای استان در حال حاضر ۱۹۶ میلیون مترمکعب ذخیره آب موجود است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزایش نشان میدهد.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای اردبیل ادامه داد: حجم ذخایر سدهای یامچی و سبلان به ترتیب ۲۸ و ۱۹ میلیون مترمکعب است و ضرورت دارد برای گذر از شرایط کنونی بیشترین توجه را در مدیریت مصرف آب داشته باشیم.
وی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت ذخایر سدهای ارس و خداآفرین بعنوان سدهای تاثیرگذار در آب آشامیدنی و کشاورزی شمال استان تصریح کرد: ذخایر سد ارس نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد کاهش و سد خداآفرین ۳۸ درصد افزایش داشته است.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اردبیل گفت: بیش از ۹۰ درصد آب استان در بخش کشاورزی مصرف میشود و کشاورزان از مصرف بی رویه آب خودداری کنند و کشت دوم نیز توصیه نمیشود.
وی افزود: هرچند بارندگیهای سال آبی جاری موجب افزایش ذخایر سدهای استان شده است، اما این افزایش نباید موجب افزایش برداشت و توسعه بیضابطه سطح زیرکشت شود بلکه باید از منابع موجود با برنامهریزی دقیق و بهرهوری بیشتر استفاده کرد.