

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد افشار گفت: مأموران کلانتری ۱۴۰ باغ فیض در جریان گشت‌زنی در بلوار میرزابابایی به یک دستگاه موتورسیکلت با پلاک مخدوش که دو سرنشین داشت و در حال پرسه‌زنی و زاغ‌زنی بود، مشکوک شدند و آن را تحت نظر قرار دادند.

وی افزود: مأموران در ادامه مشاهده کردند سرنشینان موتورسیکلت از غفلت یک شهروند خانم که در حال مکالمه تلفنی بود، سوءاستفاده کرده و گوشی تلفن همراه وی را سرقت کردند و بلافاصله از محل گریختند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: مأموران بلافاصله برای دستگیری سارقان وارد عمل شدند و پس از دقایقی تعقیب و گریز و اجرای طرح مهار، متهمان در بزرگراه اشرفی اصفهانی تعادل موتورسیکلت را از دست داده و با یک دستگاه خودروی عبوری برخورد کردند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: متهمان پس از برخورد، موتورسیکلت را رها کرده و به‌صورت پیاده متواری شدند و با استفاده از تاریکی و معابر اطراف، موفق به فرار از محل شدند.



افشار گفت: تیم عملیات کلانتری با بهره‌گیری از اطلاعات به‌دست‌آمده، بررسی شیوه و شگرد ارتکاب جرم و ظرفیت‌های اطلاعاتی پلیس، موفق شد هویت متهمان و مخفیگاه آنان را در یکی از مناطق شرق تهران شناسایی کند.

وی افزود: مأموران پس از انجام هماهنگی‌های لازم و تنها حدود سه ساعت پس از وقوع سرقت، در عملیاتی ضربتی و هماهنگ وارد مخفیگاه متهمان شده و هر دو نفر را دستگیر کردند.