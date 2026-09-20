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سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از بازداشت دو موبایلقاپ در کمتر از سه ساعت پس از سرقت یک دستگاه تلفن همراه در بلوار میرزابابایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد افشار گفت: مأموران کلانتری ۱۴۰ باغ فیض در جریان گشتزنی در بلوار میرزابابایی به یک دستگاه موتورسیکلت با پلاک مخدوش که دو سرنشین داشت و در حال پرسهزنی و زاغزنی بود، مشکوک شدند و آن را تحت نظر قرار دادند.
وی افزود: مأموران در ادامه مشاهده کردند سرنشینان موتورسیکلت از غفلت یک شهروند خانم که در حال مکالمه تلفنی بود، سوءاستفاده کرده و گوشی تلفن همراه وی را سرقت کردند و بلافاصله از محل گریختند.
سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: مأموران بلافاصله برای دستگیری سارقان وارد عمل شدند و پس از دقایقی تعقیب و گریز و اجرای طرح مهار، متهمان در بزرگراه اشرفی اصفهانی تعادل موتورسیکلت را از دست داده و با یک دستگاه خودروی عبوری برخورد کردند.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: متهمان پس از برخورد، موتورسیکلت را رها کرده و بهصورت پیاده متواری شدند و با استفاده از تاریکی و معابر اطراف، موفق به فرار از محل شدند.
افشار گفت: تیم عملیات کلانتری با بهرهگیری از اطلاعات بهدستآمده، بررسی شیوه و شگرد ارتکاب جرم و ظرفیتهای اطلاعاتی پلیس، موفق شد هویت متهمان و مخفیگاه آنان را در یکی از مناطق شرق تهران شناسایی کند.
وی افزود: مأموران پس از انجام هماهنگیهای لازم و تنها حدود سه ساعت پس از وقوع سرقت، در عملیاتی ضربتی و هماهنگ وارد مخفیگاه متهمان شده و هر دو نفر را دستگیر کردند.