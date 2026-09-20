رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر نقش کارگزاران در حفظ ثبات بازار گفت: با وجود تنش‌های ماه‌های گذشته، بازار سرمایه با آرامش و پختگی مدیریت شد و صنعت کارگزاری در این مسیر نقش مهمی ایفا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الله صیدی با اشاره به عملکرد بازار سرمایه در نیمه نخست سال گفت: این دوره تجربه‌ای خوب و موفق برای بورس بود و عوامل مختلفی از جمله عملکرد شرکت‌ها، پختگی سرمایه‌گذاران حقوقی و مدیریت شرکت‌های کارگزاری در این موفقیت نقش داشتند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: کارگزاری‌ها در روز‌های پرتنش با حفظ آرامش و تدبیر عمل کردند و انتظار سازمان بورس این است که این رویکرد در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.

صیدی با اشاره به تنش‌های ایجادشده از اردیبهشت‌ماه و شرایط منطقه‌ای گفت: در شرایطی که بازار می‌توانست با نوسانات شدید مواجه شود، یکی از ارکان حفظ آرامش و ثبات بازار، شرکت‌های کارگزاری بودند.

رئیس سازمان بورس همچنین شاخص کل را صرفاً یکی از معیار‌های ارزیابی بازار دانست و گفت: شاخص را بیشتر برآیند رفتار‌های فعالان بازار می‌دانم؛ در ماه‌های گذشته، روانی معاملات، نقدشوندگی، حجم معاملات، تعداد تراکنش‌ها و سهم سهامداران حقیقی و حقوقی، شاخص‌های مهم‌تری برای ارزیابی عملکرد بازار هستند.

وی درباره چشم‌انداز بازار سرمایه در ماه‌های آینده نیز گفت: بر اساس برآوردها، شرایط کوتاه‌مدت بازار کمابیش مشابه ماه‌های گذشته خواهد بود، اما باید سناریو‌های مختلف را در نظر گرفت و برای دوره‌های احتمالی تلاطم نیز آماده بود.

صیدی تأکید کرد: در شش ماه آینده اخبار خوب و بد خواهیم داشت و مهم این است که در برابر این اتفاقات، آرام و مدبرانه رفتار کنیم و بازار غافلگیر نشود.

وی با اشاره به آینده صنعت کارگزاری گفت: این صنعت در بلندمدت نقش مهمی در بازار سرمایه خواهد داشت و توسعه تنوع خدمات و تکمیل زنجیره خدمات مالی از عوامل مهم ارتقای جایگاه کارگزاری‌هاست.

رئیس سازمان بورس افزود: کارگزاری‌هایی که از سال‌های گذشته در حوزه فناوری اطلاعات و زیرساخت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، امروز سهم بیشتری از بازار دارند و این روند باید ادامه پیدا کند.

صیدی همچنین از اقدامات انجام‌شده برای توسعه ابزار‌های معاملاتی کارگزاران خبر داد و گفت: موضوع «کارگزار معامله‌گر» در حال پیگیری است و بخشی از فراخوان آن انجام شده که به‌زودی نهایی خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت سودآوری صنعت کارگزاری گفت: چرخه کسب‌وکار کارگزاری‌ها باید حفظ شود و سازمان بورس بر حرفه‌ای‌گری و پایداری این صنعت تأکید دارد و هر اقدامی که از دست سازمان برآید برای تقویت آن انجام خواهد شد.