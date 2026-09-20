معاون ارتقای کسب‌وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: در اقدامی بی‌سابقه در یک دهه گذشته، بزرگ‌ترین هیئت تجاری ایران با حضور حدود ۳۰ مقام دولتی و ۱۸۰ فعال اقتصادی و بازرگان، عازم روسیه شد تا با تمرکز بر نمایشگاه‌های بین‌المللی غذا و شیلات، فصل تازه‌ای در تجارت ایران با کشور‌های اوراسیا رقم بخورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر روشن‌بخش با اعلام اعزام بزرگ‌ترین هیأت تجاری ایران در یک دهه گذشته به روسیه، حضور فعالان اقتصادی از استان‌های مختلف را نشانه‌ای از گسترش فضای تجارت میان تجار ایرانی و کشورهای منطقه اوراسیا دانست.

ترکیب هیئت اعزامی؛ از مقامات دولتی تا بخش خصوصی

روشن‌بخش با اشاره به جزئیات این سفر تجاری گفت: هیأت اعزامی شامل مسئولانی در سطح استاندار و معاون وزیر از استان‌های مختلف کشور از جمله تهران، بوشهر، گیلان، خوزستان و فارس است.

تمرکز بر دو نمایشگاه بین‌المللی کلیدی در روسیه

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به برگزاری دو رویداد مهم بین‌المللی در روسیه افزود: همزمان با حضور این هیأت، نمایشگاه جهانی غذا در مسکو از ۲۴ تا ۲۷ شهریورماه و نمایشگاه شیلات «گلوبال فیشریز» در سن‌پترزبورگ از ۲۵ تا ۲۷ شهریورماه برگزار می‌شود و بخش مهمی از برنامه‌های هیأت تجاری ایران نیز بر بهره‌گیری از ظرفیت این نمایشگاه‌ها متمرکز است.

اوراسیا؛ مقصد راهبردی تجارت ایران

روشن‌بخش یکی از عوامل اصلی استقبال تجار از این سفر را ظرفیت‌های ایجادشده در چارچوب تفاهم‌نامه‌ها و توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا دانست و تصریح کرد: حضور چنین هیأت بزرگی نشان می‌دهد پیمان‌ها و توافق‌های بین‌المللی و منطقه‌ای می‌توانند در توسعه تجارت کشور نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.

او با بیان اینکه حضور فعالان اقتصادی از استان‌های مختلف نشان‌دهنده گسترش فضای تجارت میان تجار ایرانی و کشورهای منطقه اوراسیاست، گفت: بخش خصوصی با وجود افزایش هزینه‌های سفر، حاضر است برای حضور در این رویدادها هزینه کند تا بتواند بازارهای خود را توسعه و بازارهای صادراتی جدیدی را تصاحب کند.

آبزیان و صنایع غذایی؛ محور صادرات با ارزش افزوده

روشن‌بخش حوزه آبزیان و صنایع غذایی را از ظرفیت‌های مهم صادراتی ایران عنوان کرد و گفت: این بخش‌ها از ارزش افزوده مناسبی برخوردارند و می‌توانند زمینه‌ساز توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر باشند.

تأکید بر پایان خام‌فروشی و حرکت به سمت بازارهای پایدار

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در پایان، حضور این هیأت تجاری و برگزاری این رویدادها را مدخلی برای توسعه تجارت و صادرات کشور خواند و تأکید کرد: باید از خام‌فروشی و صادرات کالاهای نیمه‌خام فاصله گرفته و به سمت توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده و ایجاد بازارهای پایدار حرکت کنیم.