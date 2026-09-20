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رئیسکل دادگستری استان اردبیل از اهدای ۵۰۰ بسته معیشتی و لوازمالتحریر به خانوادههای نیازمند زندانیان این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل و به نقل از روابط عمومی دادگستری اردبیل، حجتالاسلام حسین کثیرلو گفت: همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس و به یاد دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب، این بستههای معیشتی و نوشتافزار با ارزش بیش از ۴۰ میلیارد ریال با همکاری انجمن حمایت از خانواده زندانیان تهیه شد و در اختیار خانوادههای نیازمند زندانیان قرار گرفت.
وی با قدردانی از مشارکت و همراهی خیرین استان اردبیل در حمایت از خانوادههای زندانیان افزود: حمایت از خانوادههای زندانیان از جمله اقدامهای مهم در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی و کمک به حفظ کرامت این خانوادهها بوده و ضروری است که استمرار داشته باشد.
در این مراسم تعدادی از خیرین شاخص حامی انجمن حمایت از خانواده زندانیان استان اردبیل در ادامه این آیین با اهدای لوح سپاس، تجلیل شدند.
نیکوکاران سال گذشته ۱۷۰ میلیارد ریال به انجمن حمایت از خانواده زندانیان استان اردبیل کمک کردند که بخش قابل توجهی از این کمکها به معیشت خانوادهها از جمله توزیع یک هزار و ۸۵۳ بسته کمک معیشتی اختصاص یافت.