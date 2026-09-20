سرپرست سفارت ایران در کابل، زمینه‌های همکاری اقتصادی و تجاری میان ایران و افغانستان را رو به گسترش دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، علیرضا بیکدلی در جمع شماری از تاجران در کابل افزود: مقام‌های ایران و افغانستان در بخش‌هایی مانند تأمین نفت و گاز، برق، تولید کود، زراعت، مرغداری و سایر حوزه‌های تولیدی و زیربنایی زمینه‌های همکاری مشترک را بررسی کرده‌اند.

همچنین، در دیدار اخیر مقام‌های اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با مسئولان سفارت ایران، گسترش روابط بخش خصوصی، برگزاری نمایشگاه‌های تجاری، نشست‌های تجاری میان شرکت‌های دو کشور و تسهیل رفت‌وآمد تاجران و سرمایه‌گذاران مورد بحث قرار گرفته است.

در بخش انرژی نیز مقام‌های دو کشور درباره تأمین نیاز‌های نفت و گاز افغانستان، آموزش‌های تخصصی و فنی و همکاری در زمینه اکتشاف منابع گفت‌و‌گو کرده‌اند و برای پیگیری این همکاری‌ها تیم‌های فنی مشترک معرفی شده‌اند.

ایران در سال مالی ۲۰۲۵ با سهم ۳۱.۳ درصد از کل واردات افغانستان، بزرگ‌ترین منبع وارداتی این کشور بوده است، این آمار نشان‌دهنده اهمیت قابل توجه بازار و مسیر‌های تجاری ایران برای اقتصاد افغانستان است.

در همین حال، منابع افغان و ایرانی از افزایش تلاش‌ها برای گسترش تجارت دوجانبه خبر می‌دهند.

چندی پیش علیرضا بیکدلی اعلام کرد: حجم تجارت دو کشور از ۳.۵ میلیارد دلار فراتر رفته است؛ در عین حال، مقام‌های افغان بر ضرورت افزایش صادرات افغانستان به ایران و متوازن‌تر شدن روابط تجاری تأکید دارند.

به باور آگاهان امور اقتصادی، افزایش دیدار‌های مقام‌های اقتصادی و حضور مستقیم نمایندگان بخش خصوصی دو کشور می‌تواند زمینه را برای تبدیل روابط تجاری موجود به همکاری‌های گسترده‌تر در بخش‌های تولید، انرژی، ترانزیت و سرمایه‌گذاری فراهم کند.

با این حال، رفع موانع انتقال پول، تسهیل رفت‌وآمد تاجران، حل مشکلات گمرکی و ترانزیتی و افزایش صادرات افغانستان همچنان از عوامل مهم در گسترش پایدار تجارت میان دو کشور خواهد بود.