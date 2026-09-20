جانشین فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین گفت: ۲۲ حلقه چاه غیرمجاز در حوزه استحفاظی پرکانلو و سارمران اسفراین با هماهنگی مرجع قضائی و پشتیبانی انتظامی شهرستان، توسط مدیریت منابع آب مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ یاسر قدرتی اظهار داشت: در راستای احیا و تعادل‌بخشی منابع آب‌های زیرزمینی و با هدف کنترل برداشت‌های غیرمجاز، ۲۲ حلقه چاه غیرمجاز در حوزه استحفاظی پرکانلو و سارمران اسفراین، با هماهنگی مرجع قضائی و پشتیبانی انتظامی شهرستان، توسط مدیریت منابع آب مسدود شد.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح‌ها با همکاری و هماهنگی دستگاه قضائی و مدیریت منابع آب، با هدف جلوگیری از افت سطح آب سفره‌های زیرزمینی، تشدید بحران کم‌آبی و پیشگیری از فرونشست زمین ادامه خواهد داشت، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حفر چاه غیرمجاز یا موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.