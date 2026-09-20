به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، همت زاده گفت:همزمان با افزایش خرید خانواده‌ها در آستانه بازگشایی مدارس، رعایت الزامات استاندارد در نوشت افزار‌های عرضه شده در استان به صورت هدفمند پایش می‌شود.

وی افزود: با توجه به اینکه برخی محصولات نوشت افزار و اقلام مورد استفاده دانش آموزان مانند مداد، مداد رنگی و مغز‌های آنها بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۷۲۰۹، خودکار‌های نوک ساچمه‌ای و مغزی آنها بر اساس استاندارد ملی شماره ۱-۱۶۸۶۸ و رنگ‌های انگشتی با شماره استاندارد ملی ۷-۶۲۰۴ مشمول استاندارد اجباری می‌باشند، طرح ویژه‌ای برای نظارت بر توزیع و عرضه این محصولات در سطح استان به اجرا آمده است.

وی گفت: در این طرح، مشخصات و کیفیت نوشت افزار‌های مشمول استاندارد اجباری و همچنین نشان استاندارد، مشخصات تولید کننده یا وارد کننده و سایر اطلاعات الزامی کالا‌ها کنترل خواهد شد تا از عرضه محصولات بدون کیفیت و نامنطبق با استاندارد جلوگیری شود.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، اطمینان از سلامت و ایمنی نوشت افزار‌هایی است که در اختیار دانش آموزان قرار می‌گیرد، بنابراین نوشت افزار‌هایی که در تماس مستقیم با دست، پوست یا دهان کودکان و دانش آموزان قرار می‌گیرند، با حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در صورت مشاهده موارد مشکوک به عدم انطباق، نمونه برداری و آزمون محصولات انجام و در صورت مشاهده نوشت افزار غیر منطبق، اقدامات قانونی لازم صورت می‌گیرد.

وی یادآور شد: نظارت فقط بر واحد‌های عرضه نوشت افزار محدود نمی‌شود و مراکز عمده فروشی، انبار‌ها و شبکه توزیع نیز مورد پایش و بازرسی قرار می‌گیرد تا از ورود و توزیع نوشت افزار مغایر با استاندارد در بازار جلوگیری شود.

مدیر کل استاندارد استان تاکید کرد: خانواده‌ها و دانش آموزان عزیز هنگام خرید نوشت افزاری مانند مداد، مداد رنگی و خودکار، علاوه بر ظاهر کالا، به نشان استاندارد درج شده بر محصولات مشمول استاندارد اجباری دقت کنند.