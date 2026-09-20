



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جانشین سپاه فجر فارس از برگزاری رزمایش ۱۵۰ هزار نفری جان‌فدایان ایران در ۴۰ نقطه استان خبر داد.

سردار جمالی گفت: این رزمایش پنج‌شنبه دوم مهرماه، رأس ساعت ۹ صبح در سراسر استان فارس برگزار می‌شود و شیراز نیز میزبان این اجتماع بزرگ خواهد بود.

جانشین فرمانده سپاه فجر استان فارس از «جانفدا» به عنوان یک رزمایش بی‌نظیر برای نمایش اقتدار ملی یاد کرد و گفت :این رزمایش که با هدف عبور از پیچ‌های تاریخی و مقابله با هجمه‌های رسانه‌ای دشمن صورت می‌گیرد، نمادی از آمادگی واقعی برای حفظ امنیت کشور است.

وی افزود: بیش از ۷۰۰ هزار نفر از مردم فارس در پویش جان‌فدای ایران ثبت‌نام کرده‌اند که حدود ۷۴ هزار نفر از آنان تاکنون در عرصه‌های مختلف از جمله امنیتی و دفاعی، امدادی، فرهنگی، رسانه، فضای مجازی و خدمات اجتماعی و جهادی سازماندهی شده‌اند.

جانشین سپاه فجر فارس گفت: این اجتماع با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در کنار گردان‌های بسیج، بار دیگر بر حمایت خود از ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید خواهند کرد.

سردار جمالی همچنین از پیش‌بینی بیش از ۶۲۰۰ برنامه برای هفته دفاع مقدس در فارس خبر داد و افزود: برنامه‌های این هفته از ۳۱ شهریورماه با نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس و برگزاری رژه خودرویی و موتوری آغاز می‌شود.

وی برگزاری بیش از ۲ هزار یادواره شهدا، گلباران قبور مطهر شهدا، پویش‌های کتابخوانی، برنامه‌های فرهنگی و ورزشی، جشنواره‌ها، تجمع‌های شبانه و راهپیمایی‌های خانوادگی را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در فارس اعلام کرد.