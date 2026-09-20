به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کرم سلطانی گفت: در پی وصول پرونده سرقت طلا از کلانتری ۱۱۳ بازار به پایگاه هفتم پلیس آگاهی، موضوع با توجه به اهمیت پرونده در دستور کار ویژه کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان در ادامه تحقیقات با حضور در محل وقوع سرقت و انجام بررسی‌های تخصصی، سرنخ‌های لازم را به دست آورده و موفق به شناسایی افراد مرتبط با این پرونده شدند.



فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، هویت ۲ متهم اصلی پرونده را شناسایی کردند و پس از اخذ مجوز قضایی، در تاریخ ۲۵ شهریورماه امسال به مخفیگاه آنان در محدوده میدان محمدیه اعزام شدند.

سرهنگ سلطانی تصریح کرد: مأموران در این عملیات هر ۲ متهم را دستگیر و برای انجام تحقیقات تخصصی به پایگاه هفتم پلیس آگاهی منتقل کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهمان در جریان تحقیقات تخصصی به سرقت از منزل شاکی و ۵ فقره سرقت منزل دیگر اعتراف کردند که در ادامه، سایر شکات پرونده نیز شناسایی شدند.

وی خاطرنشان کرد: بررسی‌های تکمیلی کارآگاهان برای روشن شدن ابعاد مختلف سرقت‌ها و شناسایی سایر جرائم احتمالی متهمان همچنان ادامه دارد.فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان افزود: ۲ متهم دستگیرشده برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پلیس آگاهی قرار دارند و پس از تکمیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی خواهند شد.