مسیر شمال به غرب بزرگراه یادگار امام حد فاصل خیابان امام خمینی تا میدان فتح با حضور مدیران شهری پایتخت با حضور مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و علیرضا زاکانی، شهردار تهران به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این مراسم با اشاره به روند اجرای این طرح، گفت: این طرح یک طرح حیثیتی برای شورای شهر تهران بود؛ چرا که اجرای آن بسیار سخت بود و مشکلات و موانع فراوانی در مسیر آن وجود داشت.

وی افزود: در دوره قبلی شورای شهر این طرح متوقف شده بود و وجود لوله‌های آب و معارضان، پیچیدگی‌های زیادی برای اجرای آن ایجاد کرده بود، اما خوشبختانه امروز گره‌های این طرح همانند طرح میدان فتح باز شد و به مرحله بهره‌برداری رسید.

چمران ادامه داد: در برنامه داریم این مسیر به صورت مستقیم تا میدان فتح در غرب و از سوی دیگر به سمت شرق و پل شهید کاظمی امتداد پیدا کند تا دسترسی آسان‌تر و مناسب‌تری برای شهروندان فراهم شود.

چمران گفت: فکر می کنم اگر یکبار کسی از بزرگراه یادگار امام عبور کند متوجه می شود ادامه این طرح نفع بزرگی دارد.

وی با بیان اینکه مشخص است که چه مشکلاتی در این محدوده وجود دارد؛ افزود: قطعا ادامه این بزرگراه یک گشایشی را هم در غرب تهران از شمال به جنوب ایجاد می کند و هم می تواند شمال تهران را به جنوب و بعد جاده ساوه و آزاد راه تهران-قم تا سال آینده متصل کند.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: پیشنهاد من بعد از متوقف شدن عملیات ادامه یادگار امامدر دوره گذشته این بود که این بزرگراه تا جنوب تهران ادامه پیدا کند و متصل شود به اتوبان شهید کاظمی که در نهایت به آزاد راه قم متصل شود.

وی بیان کرد: امیدوارم در برنامه کار شهرداری در فازهای بعدی به این مساله نیز توجه شود.

سردار عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا نیز در این مراسم با اشاره به بهره‌برداری از بخشی از طرح شمال به غرب بزرگراه یادگار امام گفت: امروز روز بسیار خوبی است و از همه عزیزانی که به صورت شبانه‌روزی برای اجرای این طرح تلاش کردند و زمینه بهره‌برداری از آن را فراهم کردند، تشکر و خداقوت می‌گویم.

وی افزود: با وجود شرایط جنگی، فعالیت طرحهای قرارگاه به صورت شبانه‌روزی ادامه داشت و هیچ تعطیلی در روند اجرای طرحها نداشتیم.

عابد ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، عملیات اجرایی این طرح نیز تا یک ماه و نیم آینده به طور کامل به پایان می‌رسد و طرحبه بهره‌برداری کامل خواهد رسید.