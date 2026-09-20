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به مناسبت هفته دفاع مقدس، مسابقات قهرمانی پدلبرد استان خوزستان با عنوان جام وحدت در شهرستان دزفول برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این رقابتها ۲۸ ورزشکار از شهرستانهای اهواز، آبادان، خرمشهر، اندیمشک و دزفول در دو بخش بانوان و آقایان حضور داشتند که شرکتکنندگان در ماده ۲ هزار متر استقامت به رقابت پرداختند.
پس از برگزاری رقابتهای فشرده، نفرات برتر در هر دو بخش مشخص شدند. در بخش بانوان، مها عسکری از شهرستان آبادان مقام نخست را از آن خود کرد. دریا بدیعی از دزفول (باشگاه موج اسکی) مقام دوم و مهسا عطابخش از دزفول (باشگاه دز) مقام سوم را کسب کردند.
در بخش آقایان نیز یاسین فیاضینیا (باشگاه دز) مقام اول، علی دباغ (باشگاه دز) مقام دوم و رضا شابادی (دزفول) مقام سوم را به خود اختصاص دادند.