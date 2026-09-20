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رئیس پلیس راهور مازندران از والدین خواست هنگام جابهجایی دانشآموزان، با توقف نامناسب خودرو موجب تشدید ترافیک اطراف مدارس نشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ نصرالله بیگلری رئیس پلیس راهور مازندران گفت: تجمع خودروهای شخصی والدین در ساعات آغاز و پایان فعالیت مدارس، موجب ایجاد گلوگاههای ترافیکی و گاهی انسداد معابر میشود.
وی افزود: ازدحام و ترافیک سنگین در محدوده مدارس میتواند برای دانشآموزان اضطراب ایجاد کند و والدین باید خودروهای خود را در محل مناسب متوقف کنند، بهگونهای که برای تردد سایر رانندگان مشکلی ایجاد نشود.
رئیس پلیس راهور مازندران از والدین خواست نحوه صحیح عبور از عرض خیابان را بهصورت عملی به فرزندان خود آموزش دهند.
بیگلری افزود: دانشآموزانی که مسیر مدرسه را پیاده طی میکنند باید از پیادهرو و مسیرهای ایمن استفاده کنند و از شوخی، هُل دادن، پریدن، دویدن و برگشت ناگهانی در سطح سوارهرو خودداری کنند.
وی تأکید کرد: دانشآموزان هنگام عبور از خیابان باید با رعایت نکات ایمنی و استفاده از گذرگاههای عابر پیاده تردد کنند.