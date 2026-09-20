به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن رضایی‌پور با اشاره به نقش کانون در انتقال مسائل و مطالبات فعالان بازار سرمایه گفت: صنعت کارگزاری می‌تواند به‌عنوان بازوی اجرایی سازمان بورس، مسیر انتقال نظرات و حل مسائل و مشکلات بازار سرمایه را دنبال کند.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بازار سرمایه اکنون به نقطه‌ای از تعادل نسبی رسیده است، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی روز، نظارت بر بازار نیز با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و نیاز‌های بازار سرمایه باید متناسب با شرایط جدید بازتعریف شود.

رضایی‌پور با اشاره به تجربه سال ۱۳۹۹ و ضرورت توجه به ظرفیت نهاد‌های مالی گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های موجود، کارگزاری‌ها می‌توانند در مقایسه با الگو‌های رایج در بازار‌های جهانی، مسئولیت‌ها و ظرفیت‌های بیشتری را بر عهده بگیرند.

وی افزود: توسعه حوزه نرم‌افزار، زیرساخت و فناوری‌های نوین از جمله زمینه‌هایی است که صنعت کارگزاری می‌تواند در آن نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشد.

دبیرکل کانون کارگزاران همچنین از راه‌اندازی واحد پژوهشی در این کانون خبر داد و گفت: این واحد با هدف بررسی این حوزه‌ها و کمک به توسعه بازار سرمایه راه‌اندازی شده و تلاش می‌کند در مسیر توسعه بازار، در کنار سازمان بورس قرار گیرد.