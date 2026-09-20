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ساعت کاری ادارات و دستگاههای اجرایی استان یزد از اول مهرماه تغییر میکند و در ۱۰ روز نخست مهر، کارکنان از ساعت ۸:۴۵ تا ۱۳ در محل کار حضور خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری یزد گفت: با توجه به بازگشایی مدارس و با هدف مدیریت تردد در معابر، ساعت کاری ادارات استان از اول تا دهم مهرماه از ساعت ۸:۴۵ تا ۱۳ تعیین شده است.
شاهحسینی افزود: از یازدهم مهرماه تا پایان سال جاری، ساعت کاری ادارات و دستگاههای اجرایی استان طبق مصوبه سازمان اداری و استخدامی کشور، از ساعت ۸ تا ۱۳ خواهد بود.
وی همچنین درباره فعالیت ادارات در روزهای پنجشنبه گفت: ادارات و دستگاههای اجرایی و دولتی استان در روزهای پنجشنبه به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.