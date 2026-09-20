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وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: حفاظت و صیانت از استادان، دانشجویان و نیروهای انسانی دانشگاه از مهمترین مسئولیتهای ماست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین سیمایی صراف در جمع مدیران حراست دانشگاه های کشور با تقدیر از عملکرد آنها گفت : رویکردِ درست حراست دانشگاه، اخلاقِ مراقبت با مهارتهای نرم و مدیریت هوشمندانه است و مأموریت ما حفاظت از موجودیت دانشگاه، اموال دانشگاه و مهمتر از همه، بزرگترین سرمایه دانشگاه یعنی جوانانی است که در آن تحصیل و زندگی میکنند .
وزیر علوم با گرامیداشت یاد شهدا و شهید دکتر حسنوند افزود : این معنا را میتوان در حوزه اجتماعی و سیاسی نیز به کار گرفت؛ رفتار ما باید بهگونهای باشد که موجب جذب بیشتر و حداکثری به انقلاب، امام، رهبری شهید و آرمانهای انقلاب اسلامی شود.
سیمایی با اشاره به جنگهای اخیر و تحلیل خود از اهداف آمریکا و اسرائیل گفت : آنان در ابتدا از تغییر نظام سخن گفتند، سپس بحث تجزیه و بعد تسلیم ایران را مطرح کردند، اما به این اهداف نرسیدند. مقاومت مردم، تلاش رزمندگان و همچنین فناوریهایی که در دانشگاهها شکل گرفت و به کشور در این شرایط کمک کرد، در این مسیر مؤثر بود.
وزیر علوم خطاب به مدیران حراست دانشگاهها افزود : مضمون اخلاقی باید سرلوحه کار ما باشد؛ اخلاق، نرمش و مدارا، در کنار مراقبت و مواظبت و مأموریت ما حفاظت از موجودیت دانشگاه، اموال دانشگاه و مهمتر از همه، بزرگترین سرمایه دانشگاه یعنی جوانانی است که در آن تحصیل و زندگی میکنند.
سیمایی با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی کشور گفت : اگر ایران به دلیل تحریم و جنگ با دشواریهایی مواجه شده، همچنان نیروی انسانی یکی از مهمترین مزیتهای کشور است. کشورهای رقیب در منطقه نیز به سرمایه انسانی ایران توجه دارند و تلاش میکنند این سرمایه را جذب کنند. از این رو، حفاظت و صیانت از استادان، دانشجویان و نیروهای انسانی دانشگاه از مهمترین مسئولیتهای همه ماست.
وی افزود : بهترین داراییهای دانشگاه، انسانهایی هستند که در آن زندگی و فعالیت میکنند. ما به جوانان خود امیدواریم؛ به آموزشی که در دانشگاهها صورت میگیرد و به پژوهشهایی که استادان و دانشجویان انجام میدهند. استاد و دانشجو از نعمتهای بزرگ این کشورند و کارکنان و همیاران دانشگاه نیز بستر و زمینه این کار بزرگ را فراهم میکنند.
وزیر علوم با آرزوی موفقیت برای مدیران حراست دانشگاهها گفت: همه ما با مجموعهای بسیار ارزشمند سر وکار داریم؛ دانشگاه، استادان، دانشجویان و کارکنانی که میتوانند زمینه رشد، توسعه و انسجام آینده کشور را فراهم کنند.